Neanderthal: Artisti, Avventurosi è Adept à a cucina

Criaturi grossi cù intelligenza limitata è senza talentu? Pensate di novu. Studi recenti anu revelatu chì i Neanderthal eranu assai più affascinanti di ciò chì si credeva prima. A cuntrariu di l'idea sbagliata populari, i Neanderthal ùn anu micca solu cacciatu i leoni di e caverne eurasiatiche, ma anu ancu pussede l'abilità di inizià u focu è di preparà pasti diliziosi. Inoltre, questi ominidi adornanu i so corpi cù ornamenti artistici, sfidendu l'idea chì eranu criaturi primitivi.

I scavi archeologichi in Gruta de Oliveira in u centru di u Portugallu trà u 1989 è u 2012 mettenu in luce l'abitudini di Neanderthal durante l'era Paleoliticu Mediu. I scuperti includenu evidenza di fogghi, strutture circulari pieni di residui cum'è osse carbonizzate, legnu brusgiatu, frassini, è animali cotti cum'è capre, cervi, cavalli, è ancu rinoceronti è tartarughe. Altri scavi in ​​grotte vicinu à Cartagena, Spagna, anu scupertu resti di pesci, molluschi, cozze è pinoli tostati.

Mentre chì l'archeolughi sò longu cunnisciutu di l'usu di u focu da i Neanderthal, u studiu recente cunfirma chì anu deliberatamente cuminciatu è mantinutu questi incendi per scopi di cucina. I risultati suggerenu chì u focu hà ghjucatu un rolu fundamentale in a so vita di ogni ghjornu è hà fattu e so grotte più còmode.

Ancu s'ellu ùn hè micca chjaru cumu esattamente i Neanderthal anu accenditu questi incendi, i circadori pruponenu chì probabilmente anu utilizatu rocce di silex per creà scintille. Queste similitudini trà Neanderthals è Homo sapiens chì vivenu in a listessa regione durante quellu periodu indicanu chì Neanderthals ùn eranu micca una spezia diversa, ma una forma distinta di l'omu.

Questa nova cunniscenza di l'Neanderthal mette in discussione a nozione obsoleta chì ùn eranu micca intelligenti è inculti. Eranu cacciatori capaci, chefs qualificati, è ancu artisti. Mentre cuntinuemu à riunisce a so storia, hè chjaru chì i Neanderthal ùn eranu micca cusì diffirenti da noi dopu tuttu.

Fonti:

- Studiu nantu à l'usu di u focu Neanderthal: Citazione da aghjunghje

– Scavi à Gruta de Oliveira : Citazione da aghjunghje