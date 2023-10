I scientisti visualizanu a cumunicazione di a pianta utilizendu composti organici volatili

I scientisti anu fattu un avanzu à capisce cumu e piante cumunicanu cù l'altri quandu sò minacciati. Stu fenominu, cunnisciutu com'è cumunicazione pianta à pianta per via di composti organici volatili (COV), hè statu scupertu per a prima volta in u 1983. U squadra di circadori utilizò equipaghji innovatori è tecniche di imaging per visualizà i VOC specifichi rispunsevuli di a cumunicazione è e cellule in i pianti chì reagisce à sti signali.

I vegetali liberanu VOC in l'atmosfera quandu sò danati da insetti o altre minacce. I pianti vicini interpretanu questi VOC cum'è signali di periculu è attivanu e so risposti di difesa contr'à u dannu potenziale. Più di 30 spezie vegetali diffirenti sò stati osservati impegnati in questa cumunicazione aerea.

I scientisti anu custruitu l'equipaggiu per pompà i VOC emessi da e piante danumate nantu à e piante vicine senza danni. Anu cumminatu questu cù un sistema di imaghjini fluoriscenti in tempu reale per visualizà a risposta di e piante. I circadori anu identificatu dui COV specifichi, (Z)-3-hexenal è (E)-2-hexenal, chì sò rispunsevuli di induce una risposta di difesa dipendente da calcium in i pianti.

Ulteriori esperimenti anu revelatu chì e cellule di guardia, chì sò rispunsevuli di regulà l'apertura è a chjusura di stomate (picculi pori nantu à a superficia di a pianta), sò i primi à mostra una risposta à i VOC. Queste scuperte furniscenu insights in i meccanismi di cumunicazione intricati di e piante è a so capacità di prutegge si da e minacce potenziali.

A ricerca, guidata da u prufessore Masatsugu Toyota, serà publicata in a rivista Nature Communications u 17 d'ottobre di u 2023. A squadra spera chì sta nova cunniscenza di a cumunicazione di e piante cuntribuisce à l'avanzamenti in a prutezzione di e piante è l'agricultura.

Composti Organici Volatili (VOC) - Composti chimichi liberati da e piante in risposta à danni o minacce

Guard Cells - Cellule in forma di fagioli nantu à a superficia di a pianta chì regulanu l'apertura è a chjusa di stomate

Phytohormones - Hormoni vegetali chì regulanu diversi prucessi fisiologichi