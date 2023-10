L'ingegneri di a NASA piglianu passi per allargà a vita di a missione Voyager

L'ingegneri di a NASA implementanu misure per assicurà chì a nave spaziale Voyager, lanciata in u 1977, cuntinueghja a so esplorazione interstellare per parechji anni. Unu di i sforzi affronta l'accumulazione di residui di carburante in tubi stretti in i propulsori, chì sò vitali per mantene l'antenne di a nave spaziale puntate à a Terra.

Per cumbatte stu prublema, a missione hà implementatu un patch di software per prevene a recurrenza di un glitch chì hà affettatu Voyager 1 l'annu passatu. Stu patch hè destinatu à salvaguardà u Voyager 1 è u so gemellu, Voyager 2, da sperimentà u listessu glitch.

I propulsori di a nave Voyager sò cruciali per mantene a cumunicazione cù a Terra. Per riduce l'accumulazione di residui di propellente in i tubi stretti, a nave spaziale serà permessa di rotà un pocu più in ogni direzzione prima di sparà i propulsori. Questu diminuirà a freccia di spari di propulsori. L'aghjustamenti à a rotazione di u propulsore sò stati fatti mandendu cumandamenti in settembre è uttrovi, è a nave spaziale pò avà spustà quasi 1 gradu più in ogni direzzione chè prima.

A squadra aspetta chì queste misure ritardanu l'otturazione cumpleta di i tubi di ingressu di propulsore di propulsore per almenu altri cinque anni, forse ancu più. Passi supplementari ponu esse fatti in u futuru per allargà ancu a vita di i propulsori.

In più di affruntà l'accumulazione di propulsori, l'ingegneri di a NASA anu creatu un patch di software per risolve un prublema chì hà causatu rapporti di statutu di l'urdinatore à bordu di Voyager 1 in 2022. U patch agisce cum'è una polizza d'assicuranza, impediscendu a recurrenza di u prublema è assicurendu a longevità. di e sonde.

Voyager 1 è Voyager 2 anu viaghjatu una distanza impressiunanti, cù Voyager 1 superendu 15 miliardi di chilometri è Voyager 2 righjunghjendu più di 12 miliardi di chilometri da a Terra. A causa di l'età di a nave spaziale è u tempu di ritardo significativu in a cumunicazione, ci hè un risicu chì u patch puderia avè effetti imprevisu. Per mitigà stu risicu, Voyager 2 riceverà u patch prima è serve cum'è un testbed per u so gemellu.

A missione Voyager, inizialmente pianificata per solu quattru anni, hà assai sopra à i so scopi originali. In più di visità Saturnu è Jupiter, Voyager 2 divintò a prima nave spaziale à scuntrà Uranu è Nettunu. A missione hè stata allargata dopu per mandà e sonde oltre l'heliosfera, a bolla protettiva di particelle è campi magnetichi creati da u Sole. Voyager 1 hà righjuntu l'heliopause in 2012, seguita da Voyager 2 in 2018.

E missioni Voyager sò una parte significativa di l'Osservatoriu di u Sistema Heliofisica di a NASA, sponsorizatu da a Divisione Heliofisica di a Direzzione di a Missione di Scienza in Washington. Jet Propulsion Laboratory di Caltech hà custruitu è ​​​​opera a nave spaziale Voyager.

