A NASA piglia passi per allargà e missioni di navi spaziali Voyager

L'ingegneri per a missione Voyager di a NASA implementanu misure per assicurà chì a nave spaziale Voyager 1 è Voyager 2 cuntinueghja à spiegà u spaziu interstellare per l'anni à vene. Un focusu di i so sforzi hè di indirizzà i residui di carburante chì si sò accumulati in tubi stretti in alcuni di i propulsori di a nave spaziale. Questa accumulazione pò interferiscenu cù a capacità di i propulsori di mantene l'antenne puntate à a Terra per a cumunicazione. A squadra piglia passi per rallentà l'accumulazione permettendu à a nave spaziale di rotà un pocu più in ogni direzzione prima di sparà i propulsori, chì riducerà a freccia di spari. Questi aghjustamenti sò stati currettamente pianificati per minimizzà l'impattu nantu à a missione è assicurà a cullizzioni di dati scientifichi preziosi.

A squadra di l'ingegneri carica ancu un patch di software per prevene a recurrenza di un glitch chì hè accadutu in Voyager 1 l'annu passatu. U glitch hè statu causatu da i cumandamenti misdirecting di l'articulazione di l'attitudine è u sistema di cuntrollu (AACS). U patch hè destinatu à prutege a nave spaziale in u futuru è assicurà e so operazioni per u più longu pussibule. Hè statu rivisatu è verificatu in modu estensivu per mitigà i risichi chì ponu esse da a so implementazione. Voyager 2 riceverà u patch prima cum'è un testbed prima ch'ellu sia appiicatu à Voyager 1, chì hè più luntanu da a Terra è dunque cuntene dati più preziosi.

Voyager 1 è Voyager 2 anu digià viaghjatu vaste distanze da a Terra, cù Voyager 1 più di 15 miliardi di chilometri di distanza è Voyager 2 più di 12 miliardi di chilometri di distanza. A squadra di a missione aspetta chì cù e misure implementate, a nave spaziale cuntinueghja à operare per almenu altri cinque anni, se micca più. E missioni Voyager furniscenu dati inestimabili nantu à u spaziu interstellare è sò diventate tappe impurtanti in l'esplorazione spaziale.

