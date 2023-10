A caminata spaziale hè ritardata mentre l'investigazione di perdite di refrigerante cuntinua

Una camminata spaziale prevista nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale hè stata posposta per via di una investigazione in corso di perdita di refrigerante. A caminata spaziale, chì era inizialmente destinata à u 19 d'ottobre, avà averà da fà più tardi questu annu. L'ingegneri necessitanu tempu supplementu per compie l'analisi di a fuga di refrigerante, chì hè accadutu l'ottobre 9. Mentre chì u refrigerante ùn hè micca periculosu per l'equipaggiu, i precauzioni sò stati pigliati per prevene ogni putenziale degradazione di l'equipaggiu causata da picculi tracce di a sustanza chì entra in i sistemi internu.

A riprogrammazione di a camminata spaziale ùn hà micca impattu in l'operazioni di a stazione spaziale postu chì i travaglii pianificati per a camminata spaziale ùn sò micca sensibili à u tempu. Intantu, duie altre passeggiate spaziali sò previste per a fine di questu annu. U 30 d'ottobre, l'astronauti di a NASA Loral O'Hara è Jasmin Moghbeli realizanu US Spacewalk 89. I so compiti includenu a rimuzione di una scatula elettronica difettu è a rimpiazzamentu di un Assemblea di Cuscinetti Trundle. Questa serà a prima camminata spaziale per i dui astronauti.

In un'altra caminata spaziale, l'astronauta di a NASA Loral O'Hara è l'astronauta di l'ESA Andreas Mogensen cunduceranu a US Spacewalk 90. ​​I travaglii per questa caminata spaziale includenu a cullizzioni di campioni per analizà a presenza di microorganismi à l'esterno di a stazione spaziale è a realizazione di travagliu di mantenimentu, cumpresa a sustituzione. di una camera d'alta definizione.

In più di i spazii di i Stati Uniti, i cosmonauti russi Oleg Kononenko è Nikolai Chub sò previsti per imbarcà in una caminata spaziale l'ottobre 25. I so compiti implicanu a stallazione di un sistema di cumunicazione di radar sinteticu è l'implementazione di un nanosatellite per pruvà a tecnulugia di vela solare.

L'investigazioni in corso è i passeggiate spaziali dimustranu l'attività di mantenimentu è riparazione regulare chì sò essenziali per l'operazione sicura è efficiente di a Stazione Spaziale Internaziunale.

