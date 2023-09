L'astronauta di a NASA Frank Rubio hà battutu u record per a missione di più longa durata da un astronauta di i Stati Uniti dopu esse chjappu in u spaziu. Rubio era previstu di vultà à a Terra sei mesi dopu à u lanciamentu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) in settembre di u 2022. In ogni casu, un malfunzionamentu durante u so viaghju di ritornu l'abbandunò in l'orbita bassa di a Terra, allargendu u so sughjornu à più di un annu. Lunedì, Rubio hà superatu u record precedente di 355 ghjorni stabilitu da Mark Vande Hei in 2022. Hè stallatu per vultà à a Terra micca prima di u 27 di sittembri, chì marca un totale di 371 ghjorni in l'orbita di a Terra. Stu successu face ancu ellu unu di solu sei persone per passà un annu in u spaziu.

In una entrevista cù ABC's Good Morning America, Rubio hà evidenziatu u significatu di u so tempu allargatu in u spaziu. Hà enfatizatu l'impurtanza di capiscenu cumu u corpu umanu s'adatta è dura per ottimisà u rendiment durante e future missioni di esplorazione spaziale à a luna, Marte è oltre. U viaghju di Rubio à l'ISS hè statu unicu postu chì diventò u primu astronauta di i Stati Uniti à cavalcà nantu à un cohete russo Soyuz da l'aprili 2021. Questu era parte di un accordu di scambiu di sedia trà a NASA è Roscosmos.

L'incidentu chì hà lasciatu Rubio stranded implicava una fuga di refrigerante da a nave spaziale Soyuz. À fiancu à Rubio, i cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev è Dmitri Petelin sò stati ancu affettati. A fuga rende a nave spaziale inadatta per u so ritornu à a Terra, risultatu in una estensione di a so permanenza in l'ISS per altri sei mesi. Sò disposti à vultà à a Terra più tardi stu mese.

A missione inespettata è prolongata di Rubio furnisce insights preziosi nantu à a resistenza di u corpu umanu in u spaziu. Custruisce cunniscenze chì cuntribuiscenu à u successu futuru di e missioni di esplorazione spaziale profonda. Per più aghjurnamenti nantu à i voli spaziali, seguite a pagina dedicata à i voli spaziali di Gizmodo.