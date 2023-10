A NASA suscita l'aiutu di a cumunità scientifica per assicurà chì u telescopiu rumanu Nancy Grace, cunnisciutu ancu u telescopiu spaziale rumanu, puderà furnisce una vista cumpleta di l'universu immediatamente dopu à u so lanciu in 2027. Cù u so largu campu di vista. , u Telescopiu Spaziale Rumanu hà u scopu di fà l'osservazioni in grande stampa di galassie distanti è aiutanu i scientisti à svelà i misteri di a materia scura è di l'energia scura, chì cuntenenu 95% di l'energia è a materia in u cosmo.

Per trattà cù e quantità massive di dati chì u telescopiu culligherà, i scientisti travaglianu in algoritmi d'apprendimentu automaticu per identificà mudelli è fenomeni. A cullaburazione di altri telescopi, cum'è u Telescopiu Spaziale Hubble, u Telescopiu Spaziale James Webb (JWST), l'Osservatoriu Keck è u PRIME di u Giappone, aiuterà à u sviluppu di u pianu d'osservazione per u Romanu, cumprese e regioni di selezzione di destinazione è esplorazione. Inoltre, u Telescopiu Spaziale Rumanu cullaburerà cù PRIME per studià l'uggetti cù lenti gravitazionali, è cù Hubble per studià e galassie antiche è custruisce una stampa più cumpleta di a storia còsmica. U telescopiu hà da travaglià ancu in tandem cù JWST, chì furnisce una vista più larga di u cosmosu è identificà obiettivi per u JWST per esaminà in dettaglio.

U travagliu preparatori per u Telescopiu Spaziale Rumanu hè un prucessu cumplessu è interconnessu chì implica diverse squadre scientifiche chì collaboranu per assicurà un funziunamentu liscio. Questi sforzi ponenu a basa di scuperte scientifiche putenti è maximizà u putenziale di l'instrumentu. Sfruttendu a cumpetenza è a cullaburazione di a cumunità scientifica, a NASA hà u scopu di lancià u Telescopiu Spaziale Rumanu cumplettamente preparatu per spiegà e meraviglie di l'universu.

Fonti:

– Caltech-IPAC/R. Feritu

- Dominic Benford, scientist di u prugramma NASA

- Julie McEnery, scientist senior per u telescopiu spaziale rumanu à u Goddard Space Flight Center di a NASA