I novi signali di prova di a NASA saltanu avanti per a cumunicazione in u spaziu prufondu

In un successu rivoluzionariu, a NASA hà pruvatu cù successu u so sistema di Comunicazione Ottica Spaziale Profonda (DSOC), utilizendu un signalu laser per cumunicà cù a nave spaziale Psyche in u so viaghju versu un misteriosu asteroide metallicu. A cuntrariu di i metudi di cumunicazione tradiziunali chì si basanu nantu à l'onde radiu, u sistema DSOC sfrutta u putere di a luce laser per trasmette infurmazioni nantu à vaste distanzi in u spaziu.

A prova, chì hè accaduta u 14 di nuvembre, hà implicatu u focu di un signalu laser da un strumentu à bordu di a nave spaziale Psyche - una stupenda distanza di 10 milioni di chilometri (16 milioni di chilometri) da a Terra. U signale hè statu ricevutu da stazioni di terra in u Laboratoriu di Propulsione Jet (JPL) di a NASA in u Sud di a California, chì marcà u primu passu impurtante per u sistema DSOC.

Sfruttendu u putere di a luce laser, a NASA hà u scopu di rivoluzionari a cumunicazione in u spaziu prufondu è di aumentà significativamente a velocità di trasmissione di dati. Comparatu à l'onde radiu, a luce laser hà lunghezze d'onda più brevi, chì permettenu a trasmissione di 10 à 100 volte più infurmazione per unità di tempu. Questa scuperta puderia avè implicazioni significativu per e future missioni à a luna, Marte è oltre.

Mentre a cumunicazione laser hè stata pruvata in l'orbita di a Terra è durante e missioni à a luna, u sistema DSOC rapprisenta a prova più sfida è distante. A prova riescita porta a NASA un passu più vicinu à permette à l'astronauti di u futuru di s'appoghjanu à a luce laser per una cumunicazione perfetta cù u cuntrollu di terra.

Mentre a nave spaziale Psyche cuntinueghja u so viaghju versu l'asteroide omonimu in u cinturione d'asteroide trà Marte è Jupiter, l'ingegneri continuanu à raffinà è pruvà u sistema DSOC. Quandu ghjunghje à a so destinazione in u 2029, Psyche passerà quasi 29 mesi à studià u mondu metallicu intrigante.

Q: Chì ghjè u sistema DSOC?

A: U sistema DSOC hè u sistema di Comunicazione Ottica di u Spaziu Profondu di a NASA, chì usa luce laser invece di onde radiu per a cumunicazione à longa distanza in u spaziu.

Q: Cumu a cumunicazione laser differisce da a cumunicazione radio tradiziunale?

A: A cumunicazione laser usa lunghezze d'onda di luce più brevi, chì permettenu una trasmissione di dati assai più veloce cumparatu cù l'onde radiu.

Q: Chì sò i pussibuli benefici di a cumunicazione laser in u spaziu?

A: A cumunicazione laser puderia aumentà significativamente a quantità di informazioni trasmesse per unità di tempu, rivoluzionandu a cumunicazione in u spaziu prufondu è permette un trasferimentu di dati più veloce per missioni future.

Q: Cumu a prova di successu di u sistema DSOC impacta e missioni future?

A: A prova riescita avvicina a NASA à utilizà a cumunicazione laser per future missioni à a luna, Marte è altre destinazioni, furnisce l'astronauti cù una cumunicazione più efficiente è affidabile cù u cuntrollu di terra.