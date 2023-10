A missione Psyche di a NASA hè ritardata à causa di u cattivu clima

A missione Psyche di miliardi di dollari di a NASA hè stata posposta à u 13 d'ottobre per via di e cundizioni climatichi sfavorevoli in u situ di lanciu. Originariamente previstu per u 12 d'ottobre, u liftoff di u cohettu Falcon Heavy hè statu ritardatu di un ghjornu in mezzo à e previsioni di u clima sempre più sbulicatu.

A missione Psyche hà per scopu di spiegà l'asteroide 16 Psyche, riccu di metalli, situatu in a parti esterna di u cinturione d'asteroide principale. Per ghjunghje à a so destinazione, a nave spaziale impiegarà una cumminazione di propulsione elettrica è meccanica orbitale. U lanciamentu deve esse fattu prima di u 25 d'ottobre, cù solu un intervallu di tempu specificu dispunibule ogni ghjornu. A NASA hà identificatu dumani à 1419 UTC cum'è un putenziale tempu di lanciu.

U viaghju à l'asteroide duverà circa sei anni, cumpresa una assistenza di gravità di Mars in May 2026. I scientisti anticipanu chì a missione cuncluderà in u 2031, furnisce dati preziosi nantu à l'urighjini di 16 Psyche. Una ipotesi suggerisce chì l'asteroide puderia esse u core di nichel-ferru espostu di un primu pianeta, simile à a Terra.

I ritardi in a missione Psyche anu avutu cunsequenze oltre a riprogrammazione. A missione Janus, inizialmente prevista per accumpagnà Psyche, hè stata annullata per via di cambiamenti di trajectoria causati da i ritardi. Inoltre, SpaceX hà avutu à rinvià una missione Starlink per accoglie u prossimu lanciu.

L'esplorazione di Psyche offre una opportunità unica per acquistà insights in a furmazione di i pianeti terrestri è a storia di i collisioni è l'accrezione cosmica. Malgradu i scontri, i scientisti è l'ingegneri fermanu a speranza chì a missione si imbarcarà prestu in u so viaghju per scopre i misteri di 16 Psyche.

