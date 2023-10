Mission Psyche di a NASA: Viaghjà à u core di un asteroide.

Psyche, a dea greca di l'anima, hà pristatu u so nome à un ughjettu celeste scupertu in u 1852 da l'astrònomu talianu Annibale de Gasparis. Oghje, Psyche, u 16u asteroide mai scupertu, si distingue cum'è u più grande asteroide "Tipu M" in u cinturione di asteroidi trà Marte è Giove. Cù un diametru di circa 226 km, Psyche hè principalmente cumpostu di ferru è nichel, s'assumiglia à u core di a Terra.

In cerca di riunisce indizi nantu à l'internu inaccessibile di a Terra, a NASA hà recentemente lanciatu una nave spaziale in un viaghju di sei anni, 3.6 miliardi di chilometri per appuntamentu cù Psyche. L'asteroidi di tippu M cum'è Psyche si crede chì sò resti di pianeti distrutti in i primi stadi di u Sistema Solare. Questi mondi metallici servenu cum'è "laboratori naturali" per studià i nuclei planetari.

Studià u core di a Terra cù i metudi attuali hè sfida, postu chì l'osservazioni sò limitati à i meteoriti è a sismologia. I meteoriti metallici furniscenu solu sguardi in a storia iniziale di u Sistema Solare, mentri a sismologia richiede dati precisi da i sismografi, chì sò limitati, in particulare in l'oceani è in l'Emisferu Sud. Inoltre, i strati esterni di a Terra impediscenu a nostra vista diretta di u core.

A missione di a NASA à Psyche hà u scopu di spiegà l'asteroide è di determinà s'ellu hè un core di una volta fusa di un pianeta distruttu chì si rinfriscà gradualmente cù u tempu. Inoltre, a missione cerca di revelà l'età di a superficia di Psyche, a so cumpusizioni chimica, è s'ellu cuntene elementi più ligeri cù u ferru è u nichel. Sta infurmazione puderia furnisce insights preziosi nantu à l'evoluzione di u nostru pianeta.

Dotatu di una gamma di strumenti, cumprese camere, spettrometri è magnetometri, a nave spaziale raccoglierà dati nantu à a forma, a massa, a gravità è u putenziale di Psyche per l'esplorazione minerale. I scientisti aspettanu ansiosi u prugressu di a missione, anticipendu a ricchezza di cunniscenze chì scoprerà nantu à u core di un asteroide è i sicreti chì pò tene nantu à u nostru mondu.

