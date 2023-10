Missione di a NASA à Psyche: Esplora u core di un pianeta distruttu

By

A NASA hà iniziatu una nova missione per spiegà Psyche, u 16u asteroide mai scupertu. Psyche, chjamatu dopu à a dea greca di l'ànima, hè u più grande asteroide "Tipu M" in u cinturione d'asteroide trà Marte è Jupiter. Si crede chì i resti di un pianeta chì hè statu distruttu in i primi anni di u sistema sulari.

L'asteroidi di tipu M cum'è Psyche sò cumposti soprattuttu di ferru è nichel, simili à u core di a Terra. I scientisti crèdenu chì u studiu di sti mondi metallichi darà insights preziosi in l'internu inaccessibile di u nostru pianeta.

Attualmente, a nostra cunniscenza di u core di a Terra hè limitata. Ci cunfiemu di metudi indiretti cum'è studià i meteoriti metallici è utilizendu a sismologia per analizà e vibrazioni di u terrimotu. Tuttavia, sti metudi anu e so limitazioni. A missione Psyche hà u scopu di furnisce una nova perspettiva esplorendu u core di un ughjettu celeste chì sparte similarità cù u core di a Terra.

A missione investigarà se Psyche era una volta un core caldu è fusu chì lentamente si rinfriscò è si solidificava, cum'è u core di a Terra. Studiarà ancu a cumpusizioni chimica di l'asteroide, l'età è e caratteristiche di a superficia. Analizendu questi fattori, i scientisti speranu di acquistà insights in l'evoluzione di a Terra è di cullà dati preziosi per l'esplorazione minerale futura.

A nave spaziale hè dotata di una gamma di strumenti cumpresi camere di spettru largu, spettrometri, magnetometri è gravimetri. Questi strumenti permettenu à i scientisti di cullà dati nantu à a forma, a massa, a distribuzione di gravità è a cumpusizioni chimica di Psyche.

A missione à Psyche hè prevista per un viaghju di sei anni chì copre una distanza di 3.6 miliardi di chilometri. I scientisti aspettanu ansiosi i risultati di sta missione, chì furnisceranu novi intuizioni nantu à i misteri di u core di u nostru pianeta.

