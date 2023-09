U Rover Perseverance di a NASA produce l'ossigenu nantu à Marte

U rover Perseverance di a NASA hà ottinutu un passu impurtante pruduciendu l'ossigenu in Marte. Utilizendu u so dispusitivu Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), u rover hà cunvertitu diossidu di carbonu in ossigenu per un periudu di dui anni. Stu esperimentu rivoluzionariu hà generatu 4.3 ounces (122 grammi) d'ossigenu, abbastanza per sustene un astronauta per trè ore.

A produzzione riescita di l'ossigenu in Mars hà un putenziale tremendu per l'esplorazione umana futura di u pianeta. A capacità di generà l'ossigenu da e risorse lucali puderia permette à l'astronauti di "vivere fora di a terra" è stabilisce una presenza sustinibule in Marte. L'atmosfera di u Pianeta Rossu hè 95% di diossidu di carbonu, facendu una fonte abbundante per l'estrazione di l'ossigenu.

MOXIE ùn solu furnisce l'aria respirabile per l'astronauti, ma hà ancu u putenziale di pruduce propulsore di cohete. A capacità di creà l'ossigenu è u carburante di i fucili da l'atmosfera di Marte hè cruciale per missioni lunari à longu andà, u sviluppu di una ecunumia lunare è l'eventuale esplorazione umana di Marte.

Tuttavia, malgradu stu successu significativu, ci sò parechje sfide prima chì una colonia di Marte viable pò esse stabilita. A temperatura estremamente bassa di Marte è a bassa pressione atmosferica presentanu risichi significativi per a salute umana. L'absenza di una capa d'ozonu protettiva espone l'astronauti à a radiazione chì causanu u cancer, mentre chì u viaghju à Marte provoca perdi estremi in a densità di l'osse.

Tuttavia, u rover Perseverance cuntinueghja à spiegà Mars in cerca di segni di vita antica. Cum'è parte di a missione Mars 2020 di a NASA, u rover raccoglie campioni di roccia per analisi future nantu à a Terra. Accumpagnà a Perseveranza hè l'helicopteru Ingenuity, chì hà realizatu 57 voli nantu à a superficia marziana, espansione ancu a nostra cunniscenza di u pianeta.

