U rover Perseverance di dimensioni di vittura di a NASA hà fattu i tituli quandu sbarcò in Mars in February 2021. Inseme à Perseverance, una piccula scatula d'oru chjamata MOXIE hè ancu ghjunta in u Pianeta Rossu. MOXIE, l'abbreviazione di "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment", hè statu cuncepitu per pruduce l'ossigenu in Mars è hà cumpletu cù successu a so missione.

Duranti u so periodu operativu, MOXIE hà generatu una quantità impressiunanti di ossigenu. In a so ultima corsa, MOXIE hà pruduttu 9.8 grammi (0.35 ounces) d'ossigenu, purtendu u totale à 122 grammi (4.3 ounces) - duie volte quantu i scientifichi inizialmente stimavanu. U dispusitivu hà sappiutu pruduce 12 grammi (0.4 ounces) d'ossigenu per ora à una purezza di almenu 98%.

Ci hè dui motivi chjave per pruduce l'ossigenu in Mars. Prima, i futuri astronauti nantu à u pianeta anu bisognu di un suministru di ossigenu suffirenziu durante u so sughjornu. Siconda, l'ossigenu hè un cumpunente cruciale in u carburante di cohete. Invià abbastanza carburante di cohete à Marte per u viaghju di ritornu richiede una quantità significativa d'ossigenu. U successu di MOXIE in a pruduzzione di l'ossigenu in Marte puderia riduce u pesu di e carichi utili è rende l'esplorazione umana di u Pianeta Rossu più fattibile.

I scientisti credi chì e tecnulugia cum'è MOXIE puderia ancu esse benefica per e missioni lunari. L'estrazione di risorse cum'è l'acqua è l'ossigenu da a luna seria essenziale per creà carburante di fucile è stabilisce una presenza à longu andà nantu à a luna.

MOXIE travaglia per estrazione di l'ossigenu da e molécule di diossidu di carbonu in l'atmosfera di Marte. U prucessu richiede una temperatura di circa 1,470 gradi Fahrenheit (800 gradi Celsius). U dispusitivu hè fattu di materiali resistenti à u calore, cumprese parti di alea di nichel, aerogel ligeru, è un revestimentu d'oru chì riflette u calore infrared.

U successu di MOXIE hà alluntanatu a strada per i futuri sforzi in a produzzione d'ossigenu in Mars. Mentre ùn ci sò micca piani per MOXIE 2.0, a NASA hà intenzione di sviluppà un sistema di scala completa chì include capacità di almacenamentu d'ossigenu è di liquefazione.

In cunclusioni, i rializazioni di MOXIE marcanu un passu significativu in l'avanzamentu di l'esplorazione spaziale. A capacità di pruduce l'ossigenu nantu à Marte hè prumessa per sustene a vita umana in future missioni à u Pianeta Rossu è minimizzà a necessità di carichi pesanti.

