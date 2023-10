A NASA Parker Solar Probe batte u so propiu record cum'è l'ughjettu più veloce di l'omu

A NASA Parker Solar Probe hà ancu battutu u so propiu record, diventendu l'ughjettu fattu umanu più veloce mai registratu. U 27 di sittembri, a sonda hà righjuntu una velocità stupente di 394,736 mph (635,266 km / h) mentre passava vicinu à a superficia di u sole. Questu supera u so record precedente di 364,660 mph (586,863 km / h) stabilitu in nuvembre 2021. Questa velocità incredibile hè stata fatta pussibule da una assistenza di gravità da un flyby di Venus u 21 d'Aostu.

In più di u so record di velocità, u Parker Solar Probe hà ancu stabilitu un novu record di distanza, chì vene à solu 4.51 milioni di chilometri (7.26 milioni di km) da a superficia di u sole. Nisuna nave spaziale hà mai orbitatu cusì vicinu à u sole prima, marchendu una tappa significativa per a NASA.

I flybys di Venus ghjucanu un rolu vitale in a missione di a sonda per studià a superficia scorching di u sole. Quandu a sonda passa da Venus, u pianeta assorbe una parte di l'energia orbitale di Parker, chì permettenu ancu più vicinu à u sole. Ci hè un altru flyby pianificatu, cù l'approcciu più vicinu di a sonda à u sole chì hè previstu di esse solu 3.83 milioni di milla (6.16 milioni di km) da a superficia à a fine di u 2024. Hè previstu chì a sonda ghjunghjerà à velocità ancu più grande durante u so viaghju finale intornu. u sole.

Lanciata in Aostu 2018, a missione di Parker Solar Probe hè di sfondà in i misteri di a corona di u sole, a capa più esterna di a so atmosfera. Capendu cumu u calore si move attraversu a corona, cumu u plasma è i campi magnetichi evoluzione nantu à a superficia di u sole, è cumu queste dinamiche cuntribuiscenu à i fenomeni cum'è u ventu solare, i scientisti anu u scopu di migliurà e so previsioni di u clima spaziale.

L'ultimi rializazioni di Parker Solar Probe mettenu in risaltu u so significatu in spinghje i limiti di l'esplorazione è a cunniscenza scientifica di a nostra stella, u sole.

- Parker Solar Probe: Una nave spaziale di a NASA lanciata in 2018 per studià a corona di u sole è capisce megliu u clima spaziale.

- Venus flyby: Quandu una nave spaziale passa vicinu à u pianeta Venus, utilizendu a so gravità per cambià a so trajectoria è aumentà a velocità.

