Parker Solar Probe di a NASA raccoglie dati preziosi nantu à l'ejection di massa coronale

A Parker Solar Probe, a missione rivoluzionaria di a NASA per "toccu u Sole", hà recentemente navigatu attraversu una eiezione di massa coronale (CME), un putente esplosione solare di particelle cariche. U scontru hè accadutu u 5 di settembre di u 2022, ancu s'è i risultati è a ricerca circundante sò avà dettagliati in un novu documentu in The Astrophysical Journal.

L'avvenimentu hà marcatu una partenza significativa da u studiu tipicu di CME, cumu sò generalmente osservati da a Terra. Tuttavia, u Parker Solar Probe hà sappiutu osservà stu CME particulari da vicinu, postu chì era posizionatu solu à 5.7 milioni di chilometri da a superficia di u Sun. Questa vicinanza hà permessu à i scientisti di cullà dati inestimabili è insights in l'interazzione trà CME è polveri interplanetari.

I CME sò eruzioni massive da l'atmosfera esterna di u Sole chì ponu avè effetti severi nantu à u clima spaziale, cumprese disrupzioni à i satelliti, sistemi di cumunicazione, tecnulugia di navigazione è reti di energia in a Terra. Capisce cumu i CME interagiscenu cù a polvera interplanetaria hè cruciale per predichendu u so impattu nantu à u nostru pianeta.

U scontru di settembre scorsu era a prima volta chì Parker hà osservatu un CME, è i risultati sò stati notevuli. A sonda hà osservatu u CME chì sguassate una strada attraversu a polvera interplanetaria, spustendu per circa 6 milioni di chilometri da u Sole. In ogni casu, a polvera hè stata ricostituita quasi subitu da e particelle di polvera interplanetaria chì flottavanu à traversu u sistema solare.

Questa scuperta hà cunfirmatu una teoria chì l'interazzione trà CME è polvera si verificanu, offre à i scientisti una cunniscenza più profonda di a dinamica in a corona di u Sole. L'osservazioni fatte da a camera Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) hè stata strumentale in questa svolta.

Mentre chì più studii è osservazioni sò necessarii per capisce cumplettamente l'effetti di a polvera interplanetaria nantu à i CME, sta scuperta storica apre novi strade per spiegà a cumplessità di u nostru Sole è u so impattu nantu à u clima spaziale.

Fonti: Scientific American, NASA