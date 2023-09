Astonishing New Mosaic of the Lunar Surface Reveled by NASA

A NASA hà sparte recentemente un novu mosaicu mozzafiato di a superficia lunare in a so pagina Instagram. U mosaicu, intitulatu "Moonlight Sonata", hè statu creatu cù l'imaghjini catturati da duie camere in orbita lunare - a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) è ShadowCam.

Sicondu l'agenzia spaziale, u mosaicu furnisce una vista aerea di a superficia lunare, chì mostra sfumature di neru, biancu è grisgiu. Shackleton Crater, situatu in a parte inferiore diritta di l'imaghjini, hè particularmente notevuli. L'imaghjini detallati da ShadowCam permettenu à i telespettatori di osservà e zone in ombra permanentemente in u pavimentu è i muri interni di u cratere. In cuntrastu, i zoni illuminati da u sole, cum'è u rim è i fianchi di u cratere, sò catturati da u LROC.

A NASA hà sparte una breve descrizzione di u mosaicu in Instagram cù l'imaghjini. U post, chì hà guadagnatu quasi 250,000 12 Mi piace da a so pubblicazione XNUMX ore fà, hà ricevutu una mansa di cumenti da i telespettatori maravigliati. Parechje anu manifestatu a so maraviglia à a vista stupente, mentre chì altri elogiavanu a NASA per u so travagliu.

Un utilizatore hà dumandatu nantu à un cerculu biancu prominente in u mosaicu, chì a NASA hà identificatu cum'è Shackleton Crater. U postu ingaghjante hà generatu diverse reazioni, chì varieghja da fascinazione à admirazione.

Quest'ultima parte di Instagram hè un altru esempiu di a capacità di a NASA di captivare è educà u so publicu cù visuale stupente di u spaziu è di i corpi celesti. L'ingaghjamentu consistente di l'agenzia spaziale nantu à e plataforme di e social media cum'è Instagram li permette di cunnetta cù e persone in u mondu sanu è favurizà l'interessu in l'esplorazione spaziale.

Fonti: NASA Instagram

Definizione:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) - un strumentu à bordu di a nave spaziale Lunar Reconnaissance Orbiter cuncepitu per catturà l'imaghjini d'alta risoluzione di a superficia di a Luna.

2. ShadowCam - un strumentu NASA à bordu di a nave spaziale Korea Aerospace Research Institute chjamata Danuri, rispunsevuli di catturà l'imaghjini detallati di e zone d'ombra di a Luna.

3. Shackleton Crater - un grande crater d'impattu situatu vicinu à u polu sudu lunare, cunnisciutu per e so regioni in ombra permanente.