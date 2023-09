L'astronauti di a NASA facenu una corsa di pratica per lanciare u Pad per a missione lunare

Quattru astronauti chì si preparanu per a missione Artemis II, chì hè prevista per andà à a luna l'annu prossimu, anu fattu pocu fà una corsa di pratica à u pad di lanciu in novi veiculi di trasportu di l'equipaggiu in u Kennedy Space Center. L'astronauti, cumpresi l'astronauti di a NASA Reid Wiseman, Victor Glover, è Christina Koch, è ancu l'astronauta canadianu Jeremy Hansen, si sò adattati in tuta spaziale aranciu è cavalcavanu in i veiculi di trasportu di l'equipaggiu da u Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building à Launch Pad 39. -B.

A corsa in secca hè stata realizata per dimustrà e prucedure di u ghjornu di u lanciu normale in preparazione per a missione, chì puderia lancià in nuvembre 2024. A missione Artemis II serà u primu volu di equipaggiu nantu à u putente cohettu Space Launch System di a NASA, cù astronauti cavalcate in l'Orion. capsula spaziale. A missione hè prevista per esse un viaghju di 10 ghjorni intornu à a luna, ma ùn ci sò micca piani per un sbarcu lunare.

A missione Artemis III, chì hè prevista per ripiglià l'omu à a superficia lunare per a prima volta da u 1972, s'appoghjarà nantu à a nave spaziale Starship di SpaceX cum'è u sistema di sbarcu umanu. Tuttavia, a nave spaziale Starship hè sempre in sviluppu è hè prevista per esse pronta da dicembre 2025.

A missione Artemis II seguitarà u successu volu di prova senza equipaggiu di Artemis I, chì hà spintu i limiti di a nave spaziale Orion per assicurà a sicurità di i passageri umani. A capsula Orion è u modulu di serviziu europeu per Artemis II sò digià in Kennedy Space Center, ma ùn saranu micca pronti finu à aprile. U booster di u stadiu core aspetta u trasportu da u Michoud Assembly Facility di a NASA, mentre chì i dui boosters solidi sò stati trasportati in trenu da Utah.

I tecnichi di a NASA anu cuminciatu à cunnette i quattru mutori RS-25, chì sò stati cunvertiti da u prugramma Space Shuttle, à a basa di u stadiu core. U stadiu core hè previstu di ghjunghje in nuvembre, è l'impilamentu di u Sistema di Lanciamentu Spaziale accuminciarà in ferraghju 2024 à l'Edificiu di l'Assemblea di Vehicle di Kennedy Space Center.

