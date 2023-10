Mission Psyche di a NASA: Esplora un Asteroide Riccu di Metalli

A NASA hà recentemente lanciatu a missione Psyche, una nave spaziale chì viaghja à u cinturione di asteroidi per studià un asteroide cunnisciutu cum'è Psyche. Stu asteroide particulari si crede chì hè riccu di metalli, chì face un oggettu unicu di studiu per i scientisti. A missione hà u scopu di acquistà insights in a cumpusizioni è u core di pianeti simili à i nostri.

David Lawrence, un membru di u staffu prufessiunale principale in u Laboratoriu di Fisica Applicata di l'Università Johns Hopkins, hè u investigatore principale per unu di i strumenti à bordu di a nave spaziale Psyche. U strumentu, un spettrometru di raghji gamma è neutroni, aiutarà à analizà a cumpusizioni di l'asteroide.

Ippopotami: Mascelle potenti, masticatori inefficienti

Malgradu i so mandibuli putenti è i denti terribili, l'ippopotami sò masticatori sorprendentemente inefficienti. Un studiu publicatu in PLOS One revela chì l'ippopotami luttanu cù u muvimentu di macinazione necessariu per masticare i so alimenti in modu efficiente. A so capacità di masticazione pare esse sacrificata in favore di l'usu di e so mandibula per a lotta.

Marcus Clauss, prufissore di l'Università di Zurich, è i so culleghi anu realizatu u studiu. Anu scupertu chì l'ippopotami anu qualità unichi chì li permettenu di esercite forza cù e so mandibula, ma micca di masticà in u sensu tradiziunale.

U putere di sincronizazione di a musica

Ascoltà a musica ùn solu porta piacè, ma crea ancu esperienze spartute trà l'ascultori. Un studiu realizatu da Wolfgang Tschacher, psicologu in l'Università di Berna, revela chì e persone chì assistenu à cuncerti di musica classica sincronizanu i so movimenti, a freccia di u core è a freccia di respirazione. Questa sincronizazione hè assai arradicata in u nostru passatu evolutivu.

Tschacher hà utilizatu sensori wearable è tecnulugia di cattura di muvimentu per misurà e risposte di l'audienza di u cuncertu. A so ricerca, publicata in Scientific Reports, furnisce una visione di l'impattu prufondu di a musica nantu à i prucessi fisiologichi umani è l'esperienze cullettive.

Cigales: Un Impattu Ecosistema Booming

L'emergenza periodica di cicale ogni 17 anni hà cunsiquenzi significativi per l'ecosistema forestale. A ricerca realizata da u biologu Zoe Getman-Pickering in l'Università di George Washington mostra chì quandu e cigale emergenu, furnisce una fonte d'alimentariu abbundante per diversi animali, cumpresi l'acelli. Questu porta à una diminuzione di a predazione di l'uccelli nantu à i bruchi, risultatu in più danni di foglie nantu à l'arbureti.

U studiu, publicatu in Science, mette in risaltu l'effetti in cascata cumplessi chì i booms di a pupulazione cíclica di cigale anu nantu à l'ecosistema.

Deep Sea Mining: Pisà Risichi è Ricompense

Ci hè un interessu cummerciale crescente in l'estrazione di metalli preziosi da u fondu di l'oceanu. Tuttavia, spedizioni recenti anu ancu revelatu chì l'ecosistemi di u mare prufondu sò in casa di forme di vita rari è delicate. I circadori chì anu esploratu i venti idrotermali ricchi di minerali in l'Oceanu Pacificu anu scupertu abitati di grotte sotterranee piena di vita. Questi abitati puderanu esse potenzialmente cunnessi, chì indicanu a necessità di più investigazioni prima di qualsiasi attività minera.

In un altru tipu d'ambienti, chjamati noduli polimetallici, i minerali preziosi sò spargugliati in u fondu di u mari. Muriel Rabone, di u Museu di Storia Naturale di Londra, è i so culleghi stimanu chì ci puderianu esse millaie di spezie scunnisciute chì vivenu sopra è vicinu à sti noduli. U studiu, publicatu in Current Biology, enfatiza l'impurtanza di capisce questi ecosistemi prima di sfruttà e so risorse potenziali.

