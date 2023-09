Un rapportu recente da l'Uffiziu di Responsabilità di u Guvernu di i Stati Uniti (GAO) hà revelatu chì l'alti funzionari di a NASA consideranu u cohettu di u Sistema di Lanciamentu Spaziale (SLS) di l'agenzia "inaccessibile" à i livelli di costu attuali. U rapportu suscita preoccupazioni annantu à a trasparenza di i costi cuntinui di u prugramma è mette in risaltu una mancanza di chiarezza in quantu à quali funzionari anu fattu queste dichjarazioni.

I portavoce di a NASA ùn anu ancu cumentu annantu à u rapportu.

Tuttavia, u rapportu GAO ricunnosce chì a NASA ricunnosce a necessità di migliurà l'accessibilità di u prugramma SLS. U pianu di a NASA per affruntà stu prublema include sforzi per stabilizzà u calendariu di volu, aumentà l'efficienza, incuragisce l'innuvazione è aghjustà e strategie di acquisizione per riduce u risicu di costu.

U cohettu SLS hè un cumpunente cruciale di u prugramma Artemis di a NASA, chì hà per scopu di stabilisce una basa nantu à a luna è di fà più missioni esplorative è scientifiche. Ancu se u primu lanciu di prova di l'SLS, cunnisciutu cum'è Artemis I, hè statu successu, u prugramma hà affruntatu critiche da i guardiani di u guvernu per i prublemi di cuntrattura, i costi eccessivi è a mancanza di trasparenza.

U rapportu GAO suggerisce chì a NASA deve sviluppà una basa di costu per catturà i costi di produzzione per e missioni chì utilizanu u cohettu SLS Block I. Tuttavia, a NASA ùn hà micca implementatu cumplettamente sta raccomandazione, secondu u rapportu.

Da avà, circa $ 12 miliardi sò stati spesi in u sviluppu di u cohete SLS, è a NASA hà dumandatu più di $ 11 miliardi in a so recente pruposta di bilanciu per sustene u prugramma per i prossimi quattru anni.

U rapportu chjama l'attenzione à a necessità di a NASA per affruntà l'accessibilità di u prugramma SLS è migliurà a trasparenza per assicurà a so sustenibilità à longu andà.

