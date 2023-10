I piani di a NASA per a missione Mars Sample Return (MSR), chì deve esse lanciata in 2028, sò stati messi in dubbitu da u Cunsigliu di Revisione Indipendente di l'agenzia. U rapportu mette in risaltu i prublemi tecnichi, un bilanciu crescente, è un calendariu di lanciamentu irrealisticu cum'è prublemi maiò chì affruntà a missione.

A missione MSR hè una cullaburazione trà a NASA è l'Agenzia Spaziale Europea è hè cunsiderata un passu cruciale in l'esplorazione di Marte. Implica u Perseverance Rover di a NASA, chì hà digià cullucatu campioni marziani è dipositu nantu à a superficia di u pianeta. Questi campioni seranu allora ricuperati è purtati à a Terra da a missione MSR.

Originariamente stimatu à $ 4 miliardi, u costu di a missione MSR hè issa righjuntu à circa $ 5.3 miliardi. U rapportu di u cunsigliu di rivisione identifica i prublemi in a prumuzione, l'urganizazione, a pianificazione è u finanziamentu di a missione. Sicondu u rapportu, a missione hè stata stabilita cù un budgetu pocu realisticu è aspettative di pianificazione, rendendu impussibile a data di lanciamentu 2028.

Trasferendu u lanciu à a prossima finestra fattibile in 2030 aumenterebbe u costu di a missione à $ 8-11 miliardi, mettendu una pressione significativa nantu à u budget di a NASA per a scienza planetaria. Un'altra opzione suggerita da u cunsigliu hè di utilizà dui lander invece di unu per rinvià i campioni, ma questu puderia allargà ancu u timeline è aumentà i costi.

U rapportu ricumanda chì a NASA esaminà a gestione è a struttura organizzativa di a missione per migliurà a responsabilità. Enfatiza ancu a necessità per a NASA di impegnà megliu è cumunicà l'impurtanza di a missione MSR à u publicu.

In risposta à i risultati di u cunsigliu di rivisione, a NASA hà numinatu un squadra di rivisione guidata da Sandra Connelly, amministratore delegatu di l'agenzia per a scienza, per affruntà i prublemi suscitati. A squadra hà u scopu di pubblicà un rapportu in marzu di l'annu prossimu. Intantu, a NASA hà ritardatu a cunfirmà u costu è u calendariu ufficiale di a missione.

Ùn hè micca a prima volta chì a missione MSR hà affruntatu critichi. In lugliu, u Cumitatu di Appropriazioni di u Senatu di i Stati Uniti hà manifestatu preoccupazioni per e sfide tecniche è l'aumentu di i costi, urdinendu à a NASA di furnisce opzioni per rivisione o scalate a missione s'ellu ùn pò micca stà in u budgetu.

A missione MSR hè ancu affruntata da a cumpetizione di a Cina, chì pianifica a so propria missione di ritornu di mostra di Mars chì sarà lanciata versu u 2030.

