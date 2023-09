U rover Perseverance di a NASA hà catturatu una maghjina intrigante nantu à Marte, cù dui massi chì portanu una somiglianza strana cù una pinna di squalo è una pinza di granchiu. U rover, chì hè ghjuntu nantu à u Pianeta Rossu in ferraghju 2021, hà esploratu u Cratere Jezero in cerca di segni di vita passata in Marte. Tuttavia, queste rocce di forma strana eranu una sorpresa inaspettata durante a so missione.

A perseveranza attraversa attualmente un anticu delta di u fiumu chì era una volta un lagu massivu, stimatu à circa 16,000 18 metri di prufundità. A fotografia, presa u 2023 d'Aostu di u XNUMX, mostra un fenomenu cunnisciutu cum'è pareidolia. Pareidolia si trova quandu u cervellu interpreta mudelli casuali cum'è imaghjini significati. Un esempiu classicu hè percive a faccia di Ghjesù Cristu in un pezzu di brindisi brusgiatu.

Questa ùn hè micca a prima volta chì Mars hè statu u sughjettu di pareidolia. Unu di i casi più famosi hè a "Face on Mars", una maghjina catturata da a nave spaziale Viking 1 di a NASA in lugliu di u 1976, chì pareva rapprisintà una faccia cù caratteristiche distinte. Ancu s'è a NASA spiegà chì l'illusione era u risultatu di l'ombra, l'imaghjina hà suscitatu una discussione larga.

A NASA hà sparte a fotografia di l'aletta di squalo è di i rossi simili à l'artiglia di granchiu nantu à e social media, invitendu i telespettatori à sparte e so interpretazioni. I risposti anu revelatu una varietà di avvistamenti imaginativi, cumprese un granu di caffè, un Stegosaurus, un paru di labbra è una testa di tartaruga.

Malgradu chì Marte hè statu cupertu d'acqua miliardi di anni fà, ùn ci hè attualmente alcuna evidenza per suggerisce chì u pianeta hà mai avutu una forma di vita. Queste ritratti, anchi intriganti, ùn alteranu micca a nostra cunniscenza di a natura desolata di Marte.

