A nave spaziale Lucy di a NASA si prepara per un scontru vicinu cù l'asteroide Dinkinesh

A nave spaziale Lucy di a NASA si prepara per u so primu scontru vicinu cù un asteroide. U 1 di nuvembre, volarà da l'astéroïde Dinkinesh è testerà i so strumenti in preparazione per e future visite à l'astroidi troiani chì orbitanu u sole à fiancu di Jupiter. Dinkinesh, chì misura menu di una meza milla di larghezza, si trova in u cinturione principale di l'asteroidi trà l'orbiti di Marte è Jupiter.

Durante u flyby, u focu primariu serà a prova di u sistema di tracciamentu di u terminal di a nave spaziale, chì li permetterà di seguità in modu autonomu l'asteroide è di mantene in vista di i strumenti. A nave spaziale raccoglierà dati utilizendu a so camera d'alta risoluzione è a camera infrarossa termale. Utilizà ancu u sistema di tracciamentu di u terminal per seguità l'asteroide in l'ultimi ottu minuti di u scontru è raccoglie dati cù u so imager di culore è u spettrometru infrared.

Stu scontru cù Dinkinesh serve cum'è una prova per i sistemi di Lucy prima di passà à i so miri principali, l'asteroidi Trojan Jupiter. L'obiettivu di a missione Lucy hè di studià questi asteroidi mai esplorati chì orbitanu u sole in dui "swarms" davanti è daretu à Jupiter. Prima di ghjunghje à l'asteroidi troiani, Lucy averà un altru flyby di un asteroide di a cintura principale chjamatu Donaldjohanson in 2025 per teste supplementari in volu.

I dati catturati da l'incontru di Dinkinesh ùn solu furnisceranu risultati preziosi di teste di ingegneria, ma ancu offrenu potenziale insights in a cunnessione trà asteroidi principali di a cintura principale è asteroidi più chjuchi vicinu à a Terra. Dopu à u scontru, Lucy hà da cuntinuà a so strada intornu à u sole, vultendu à a vicinanza di a Terra per una assistenza di gravità in 2024 prima di ghjunghje l'asteroidi Trojani di Jupiter in 2027.

Stu primu scontru vicinu cù Dinkinesh marca una tappa eccitante per a missione Lucy, postu chì a nave spaziale principia u so viaghju di esplorazione è scuperta in u cinturione d'asteroide.

Fonti:

- https://www.nasa.gov/lucy