A nave spaziale Lucy di a NASA cuntinueghja à avvicinassi à l'asteroide Dinkinesh

A nave spaziale Lucy di a NASA hè andata in modu stabile versu l'asteroide Dinkinesh, chì hà prima imaginatu u 3 di settembre di u 2023. Attualmente, a nave spaziale hè à circa 4.7 milioni di chilometri da l'asteroide, cù circa 16 milioni di chilometri da viaghjà prima di a so riunione prevista. u 1 di nuvembre.

Quandu Lucy s'avvicina à l'asteroide, a squadra di a nave spaziale hà osservatu chì Dinkinesh s'hè illuminatu gradualmente. Anu ancu nutatu una ligera variazione di luminosità chì si allinea cù u periodu di rotazione cunnisciutu di l'asteroide di 52.7 ore. A squadra hà utilizatu l'imaghjini d'alta risoluzione catturati da a camera di Lucy, L'LORRI, per raffinà a so cunniscenza di a pusizione di a nave spaziale relative à l'asteroide. Questa infurmazione li hà permessu di navigà otticu Lucy versu u scontru.

Per affissà più a trajectoria, una piccula manuvra di currezzione hè stata realizata u 29 di sittembri, alterandu a velocità di a nave spaziale da solu 6 cm/s. Questu aghjustamentu hè prughjettatu per purtà a nave spaziale à 265 chilometri di l'asteroide. À a fini di uttrovi, ci sarà una altra opportunità per fà più aghjustamenti di trajectoria se ne necessariu.

A principiu di u 6 d'ottobre, a nave spaziale hà intrutu in un blackout di cumunicazione pianificatu mentre passava daretu à u sole da a perspettiva di a Terra. Tuttavia, Lucy hà cuntinuatu à catturà l'imaghjini di l'asteroide durante questu blackout è li trasmetterà à a Terra una volta chì e cumunicazioni sò ristabilite à a mità d'uttrovi.

Lucy face parte di u prugramma di scuperta di a NASA è hè gestita da u Goddard Space Flight Center di a NASA. A nave spaziale hè stata custruita da Lockheed Martin Space. L'investigatore principale per a missione Lucy hè Hal Levison, basatu in Boulder, Colorado.

Questa missione in corso dimostra u prugressu è a dedizione di i sforzi di esplorazione spaziale di a NASA. L'incontru di Lucy cù Dinkinesh darà insights preziosi nantu à l'asteroide è cuntribuisce à a nostra capiscitura di a storia di u nostru sistema solare.

Fonte: Goddard Space Flight Center di a NASA