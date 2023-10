Lucy Probe di a NASA si prepara per l'incontru cù l'asteroide Dinkinesh

A sonda Lucy di a NASA si prepara per u so imminente flyby di l'asteroide Dinkinesh u 1 di nuvembre. Dinkinesh si trova in u cinturione di asteroidi principali trà Marte è Jupiter è serà a prima tappa di a missione di Lucy per visità novi altre rocce spaziali, cunnisciute cum'è asteroidi troiani. L'innovativu Sistema di Tracking Terminale di a nave spaziale serà pruvatu durante stu scontru, postu chì hà bisognu di puntà accuratamente i so strumenti à l'asteroidi durante i flybys.

Durante u so avvicinamentu à Dinkinesh, Lucy viaghjarà à una velocità incredibile di 10,000 XNUMX mph, facendu un compitu sfida per mantene un allinamentu propiu cù l'asteroide. Tuttavia, stu scontru serve cum'è una "prova di vestitu" per i futuri scontri di Lucy cù l'asteroidi troiani, postu chì a geometria di u flyby hè simile à ciò chì aspetta durante questi scontri.

Dinkinesh stessu hè un picculu asteroide, chì misura solu 0.5 chilometri di larghezza. Serà u più chjucu asteroide di a cintura principale mai imaghjatu vicinu da una nave spaziale. Malgradu a so dimensione, a squadra di Lucy crede chì Dinkinesh furnisce dati preziosi per a missione.

Quandu u flyby hè cumpletu, Lucy partirà da u cinturione di l'asteroide principale è vultà à a Terra per un assistitu di gravità in dicembre 2024, chì u propulserà versu l'asteroidi troiani. Lucy averà allora un altru survolamentu di un asteroide di a cintura principale in u 2025 prima di ghjunghje infine à l'asteroidi Troiani di Jupiter in u 2027.

U scontru cù Dinkinesh marca una tappa impurtante per a missione Lucy, postu chì mette à prova l'instrumenti è i sistemi di navigazione di a nave spaziale. Sta missione hà per scopu di sbloccare i sicreti di u sistema solare iniziale è di mette in luce a furmazione è l'evoluzione di u nostru pianeta. Cù ogni flyby, Lucy riunisce dati preziosi chì aiutanu i scientisti à riunisce a storia di u nostru quartiere cosmicu.

Fonti:

- A sonda Lucy di a NASA volarà da a roccia spaziale Dinkinesh l'1 di nuvembre, un video di l'agenzia ci dà una vista previa di u scontru. (fonte)

- Incuntrà i 10 asteroidi chì a nave spaziale Lucy di a NASA visitarà (fonte)

- Creditu di l'imaghjini: Robert Lea/NASA