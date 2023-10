Lucy Spacecraft vicinu à u primu mira di asteroide in a so missione di 12 anni

A nave spaziale Lucy, lanciata da a NASA in uttrovi 2021, hè vicinu à u so primu mira, un picculu asteroide chjamatu Dinikinesh. Dopu avè viaghjatu più di 33 milioni di chilometri in u spaziu, Lucy hè avà à 4.7 milioni di chilometri da l'asteroide. Tuttavia, hà ancu bisognu di viaghjà altri 16 milioni di chilometri per ghjunghje à Dinikinesh u 1 di nuvembre.

L'equipa daretu à a missione hà osservatu chì a luminosità di l'astéroïde hà aumentatu mentre Lucy s'avvicina. A nave spaziale hà utilizatu a so camera d'alta risuluzione, L'LORRI, per catturà una seria d'imaghjini per a navigazione ottica. Paragunendu a pusizione di l'asteroide cù u fondu di stella, a squadra pò assicurà un flyby precisu.

Per aghjustà a so trajectoria, Lucy hà realizatu una piccula manuvra di currezzione u 29 di settembre, cambiendu a so vitezza da circa 0.1 milla per ora. Questu permetterà à a nave spaziale di passà à 265 chilometri di l'asteroide durante u flyby. Ci sarà una altra opportunità per aghjustà a trajectoria in uttrovi se ne necessariu.

Durante una breve interruzzione di cumunicazione da u 6 d'ottobre à a mità d'uttrovi, Lucy hà cuntinuatu à catturà l'imaghjini di l'asteroide, chì serà rimandatu à a Terra una volta chì a cumunicazione hè ristabilita.

Dinikinesh hè una piccula roccia spaziale in u cinturione di l'asteroide principale, misura solu una meza milla di larghezza. Hè stata aghjunta à l'itinerariu di a missione per pruvà u sistema di tracciamentu di u terminal di a nave spaziale per l'imaghjini precisi durante i scontri à alta velocità cù l'asteroidi.

Lucy hà da cuntinuà u so viaghju per visità sette asteroidi più in u gruppu Troia, cuminciendu in u 2027. I Troiani sò un gruppu di asteroidi chì guidanu è seguitanu Jupiter cum'è orbita u Sun.

A missione hè chjamata dopu à u fossili Australopithecine, Lucy, scupertu in u 1974. Dinikinesh, cunnisciutu ancu Lucy, hè u nome etiopiu per u fossili di l'antenatu umanu. L'asteroide hè statu scupertu in u 1999 è hè statu sceltu cum'è mira per a missione in ghjennaghju.

Fonte: NASA