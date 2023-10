Avete mai dumandatu ciò chì si trova sottu à i nuvuli turbulenti di Jupiter, u pianeta più grande di u nostru sistema solare? A missione Juno di a NASA hà per scopu di scopre i sicreti nascosti in stu gigante di gasu. Duranti u so recente survolamentu, Juno hà catturatu una maghjina impressionante chì revela un ritrattu enigmaticu di Jupiter, chì ricorda un capolavoru cubistu.

A fotografia, scattata u 7 di settembre durante u 54e scontru vicinu di Juno cù Jupiter, mostra una regione in a parti settentrionale di u pianeta chjamata Jet N7. Questa maghjina captivante mostra una manifestazione tumultuosa di nuvole è timpeste longu u terminatore di Jupiter, u cunfini trà i so lati di ghjornu è di notte. Ciò chì rende questa snapshot veramente notevule hè l'angolo di u sole, chì stende ombre atmosferiche, mette in risaltu u terrenu intricatu è e caratteristiche.

U scienziatu citadinu Vladimir Tarasov hà utilizatu dati crudi da l'instrumentu JunoCam di Juno per fà sta maghjina fascinante. Situatu à circa 4,800 miglia sopra a cima di i nuvuli di Jupiter, à una latitudine di circa 69 gradi nordu, Juno ci hà regalatu una vista sublime di l'estetica intrigante di Jupiter.

Mentre i scientisti sfondanu più in u so studiu di queste formazioni mozzafiato, speranu di sbloccare una visione prufonda di i prucessi atmosferichi chì guvernanu stu pianeta maestosu. Ogni scontru vicinu cù Jupiter furnisce una opportunità unica per i circadori per approfondisce a so cunniscenza di a dinamica in ghjocu in a so atmosfera espansiva.

Q: Cosa hè a pareidolia?

A: Pareidolia hè un fenomenu psicologicu induve l'individui percepiscenu mudelli familiari, cum'è facce o oggetti, in stimuli senza relazione o casuale.

Q: Cumu Juno cattura l'imaghjini di Jupiter?

A: Juno utilizeghja u so strumentu JunoCam, chì hè specificamente cuncepitu per catturà l'imaghjini in alta risoluzione di l'atmosfera di Jupiter durante i so passi stretti.

Q: Chì ghjè u terminatore di Jupiter?

A: U terminatore in Jupiter hè u cunfini trà u latu di ghjornu illuminatu è u latu di notte scura di u pianeta.

Q: Quale hè Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov hè un scientist citadinu chì hà utilizatu i dati crudi di Juno per trasfurmallu in l'imaghjina fascinante catturata durante u flyby.

