A nave spaziale Juno di a NASA cattura l'imaghjini fascinante di a Luna di Jupiter, Io

A nave spaziale Juno di a NASA hà catturatu recentemente una splendida maghjina di a quarta luna di Jupiter, Io, durante un flyby. L'imaghjina hà revelatu tracce di attività vulcaniche massive è superfici simili à lava nantu à a luna. Questa nova scuperta aghjunghje à a ricchezza di l'infurmazioni chì Juno hà digià furnitu annantu à Jupiter è e so lune.

E capacità di Juno anu superatu assai l'aspettattivi, purtendu a NASA à espansione a so missione per spiegà più u sistema Jovianu. Capturendu l'imaghjini cum'è questu di Io, i scientisti puderanu catturà infurmazioni ancu più preziose nantu à sta luna intrigante.

Io hè cunnisciutu per a so intensa attività vulcanica è hè cunsideratu unu di i corpi vulcanici più attivi in ​​u nostru sistema sulari. A so superficia hè chjesa di numerosi vulcani è pozzi di lava di silicate, chì ponu esse veduti in erupzione è spewing gas sulfurous. Queste attività vulcaniche sò ancu visibili da a Terra cù l'aiutu di un telescopiu.

Per catturà sta maghjina ravvicinata di Io, Juno hà utilizatu u so strumentu JunoCam durante u flyby. Stu strumentu hà creatu un video time-lapse, chì permette à a nave spaziale di catturà a luna da parechji anguli. I dati raccolti alimentanu più studii nantu à i prucessi vulcanici di Io è cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di a luna.

A missione di Juno, lanciata u 5 d'Aostu di u 2011, hà digià furnitu più di trè terabits di infurmazione scientifica nantu à Jupiter. Hè ghjuntu à u pianeta giganti u 4 di lugliu di u 2016, è cuntinueghja u so studiu finu à u 2025 o finu à chì ferma operativu.

A missione estesa di a nave spaziale si concentrerà nantu à l'esplorazione di e lune misteriose di Jupiter, cumprese Europa è Io. Cù ogni nova scuperta, Juno ci avvicina à svelà i sicreti di stu fascinante gigante di gasu è e so diverse lune.

