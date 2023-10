U telescopiu James Webb di a NASA scopre un flussu di jet d'alta velocità nantu à Jupiter

Una rivelazione rivoluzionaria hè emersa da u telescopiu spaziale James Webb di a NASA, scopre una caratteristica fascinante di l'atmosfera di Jupiter. I scientisti anu identificatu un flussu di jet massivu d'alta velocità in a stratosfera più bassa di Jupiter, chì offre preziose insights in a dinamica intricata di e cundizioni atmosferiche di u pianeta.

Questa scuperta straordinaria hè stata annunziata da a NASA u 19 d'ottobre, cun un jet stream rapidu cù una velocità di 515 km per ora. Situatu à circa 40 km sopra l'equatore di Jupiter, stu fenomenu novu scupertu si estende per una larghezza impressiunanti di 4,800 chilometri, posizionatu assai sopra i strati di nuvola primaria.

L'investigatore principalu Ricardo Hueso da l'Università di u Paese Bascu, in Spagna, hà manifestatu a sorpresa di a so squadra per sta scuperta inespettata. E caratteristiche precedentemente indistinte osservate in l'atmosfera di Jupiter sò diventate chjaramente è tracciabili, grazia à e capacità notevuli di u telescopiu James Webb di a NASA. In cunseguenza, i scientisti ponu avà osservà u muvimentu di sti caratteristiche cù a rotazione rapida di Jupiter.

U jet stream à alta velocità, chì si trova in a stratosfera più bassa di Jupiter, mostra velocità paragunabili à duie volte i venti sustinuti di un uraganu di Categoria 5 in a Terra. Sta rivelazione furnisce una prospettiva fascinante nantu à a dinamica atmosferica di u pianeta.

U squadra di ricerca hà paragunatu l'osservazioni di u ventu da i strati superiori di Webb cù quelli di i strati inferiori di u Telescopiu Spaziale Hubble, chì li permette di analizà e cisura di u ventu è e variazioni di velocità à diverse altitudini. L'osservazioni future sò previste per elucidare se a velocità è l'altitudine di u jet stream subisce cambiamenti cù u tempu.

A scuperta hè stata fatta analizendu e dati raccolti in lugliu 2022 utilizendu NIRCam di Webb. Imke de Pater da l'Università di California, Berkeley, è Thierry Fouchet da l'Osservatoriu di Parigi orchestratu un prugramma di Scienze di Liberazione Precoce, catturà l'imaghjini di Jupiter ogni 10 ore. Stu fenomenu unicu nasce da una cumminazione di quattru filtri diffirenti, ognunu sensibile à l'alterazioni in diverse altitudini di l'atmosfera di Jupiter.

E missioni precedenti cum'è Juno è Cassini di a NASA, è ancu u Telescopiu Spaziale Hubble, anu documentatu ancu i mudelli climatichi di Jupiter sempre cambianti.

