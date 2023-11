U telescopiu James Webb revela dettagli stupendenti di a Nebulosa di Crab

By

I scientisti di u mondu sò stati lasciati stupiti cum'è u putente telescopiu spaziale James Webb di a NASA hà catturatu immagini mozzafiato di a famosa Nebulosa di Crab. Questa incredibile impresa di tecnulugia hà permessu à i circadori di acquistà una cunniscenza senza precedente di u cumpurtamentu di supernovae.

A Nebulosa Crab, situata à circa 6,500 1054 anni-luce di distanza in a custellazione di u Taurus, hè un residu di supernova chì hè furmatu da una esplosione stellare massiva in l'annu XNUMX CE. Da tandu, l'astrònomu anu studiatu stu fenomenu celeste per sbloccare i sicreti di supernovae, buchi neri è altri misteri cosmici.

In a so ricerca di a cunniscenza, a NASA hà lanciatu u X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), un satellitu cuncepitu per revelà novi insights nantu à a Nebulosa Crab. Avà, l'imaghjini stupendenti di u telescopiu James Webb anu aghjustatu un altru stratu à a nostra intelligenza.

L'imaghjini catturati da u telescopiu James Webb mostranu e caratteristiche intricate di a nebulosa in dettagli più nitidi chè mai. A NASA hà infurmatu chì u mudellu rossu-aranciu, cum'è una gabbia di filamenti gaseous, hà una ressemblanza impressiunanti cù una maghjina presa da u Telescopiu Spaziale Hubble in u 2005. In ogni casu, u centru di a nebulosa palesa qualcosa di novu - emissione da grani di polvera.

A guida di a ricerca hè un gruppu di scientisti di l'Università di Princeton, guidati da Tea Temim. Utilizendu a Camera Near-Infrared (NIRCam) è u Mid-Infrared Instrument (MIRI) di u telescopiu Webb, anu pussutu catturà sta maghjina captivante. Temim spiega: "A sensibilità è a risoluzione spaziale di Webb ci permettenu di determinà accuratamente a cumpusizioni di u materiale ejected, in particulare u cuntenutu di ferru è nichel, chì ponu revelà chì tipu di splusione hà pruduttu a Nebulosa di Crab".

In più di a cumpusizioni di u materiale ejected, u telescopiu James Webb hà ancu furnitu insights preziosi nantu à a radiazione di sincrotrone emessa da u centru di a nebulosa. Sta radiazione hè prodotta da particeddi carchi, cum'è l'elettroni d'alta velocità, chì si movenu longu i linii di u campu magneticu.

I scientisti sò particularmente intrigati da u putenziale di a Nebulosa Crab cum'è mudellu per studià supernovae. E so caratteristiche uniche offrenu una ricchezza d'infurmazioni nantu à u cumpurtamentu, l'effetti è e cundizioni di sti avvenimenti còsmici stupendenti.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè a Nebulosa Crab?

A: A Nebulosa Crab hè un residu di supernova situatu à 6,500 1054 anni luce di distanza in a custellazione di u Taurus. Hè furmatu da una splusione di supernova in l'annu XNUMX CE.

Q: Cumu u telescopiu James Webb hà cuntribuitu à u studiu di a Nebulosa Crab?

A: U telescopiu James Webb hà catturatu l'imaghjini sbalorditivi di a Nebulosa di Crab, revelendu dettagli intricati è furnisce insights preziosi nantu à a so cumpusizioni è a radiazione chì emette.

Q: Cosa hè a radiazione di sincrotrone?

A: A radiazione di sincrotrone hè l'emissione di radiazione elettromagnetica da particelle caricate, cum'è l'elettroni, chì si movenu à alta velocità longu à e linee di campu magneticu.

Fonti: NASA, Princeton University