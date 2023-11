U telescopiu spaziale James Webb cattura una splendida maghjina di u Centru Galatticu

U Telescopiu Spaziale James Webb, operatu da l'Aeronautica Naziunale è l'Amministrazione Spaziale (NASA), hà recentemente svelatu una maghjina magistrale di Sagittarius C (Sgr C), una regione di furmazione stella situata à circa 300 anni luce di distanza da Sagittarius A *. , u pirtusu neru supermassivu in u centru di a nostra galaxia Via Lattea. Quest'ultima snapshot furnisce livelli senza precedente di dettagliu è di chiarezza, chì mostra caratteristiche mai vistu prima.

L'investigatore principale di a squadra d'osservazione, Samuel Crowe, un studiente universitariu in l'Università di Virginia, hà manifestatu a so eccitazione, dicendu: "Cù u livellu di risuluzione è a sensibilità chì ottenemu da u telescopiu Webb, vedemu numerosi caratteristiche in questa regione per a prima volta ". U cunsiglieru di Crowe, u prufessore Jonathan Tan, hà ancu enfatizatu l'impurtanza di studià u centru galatticu, descrivendu cum'è l'ambiente più estremu in a nostra galassia, induve e teorie di a furmazione di stelle ponu esse sottumessi à una prova rigurosa.

In l'imaghjini, a NASA informa a prisenza di un gruppu di protostars, chì sò stiddi chì sò sempre in u prucessu di furmazione è accumulendu massa. Queste protostars emettenu flussi chì generanu una luce luminosa in un nuvulu infrarossu scuru. Trà i 500,000 30 stiddi catturati in l'imaghjini, una protostar massiccia, più di XNUMX volte a massa di u nostru Sole, brilla à u core di stu ghjovanu cluster. Curiosamente, a densità di u nuvulu emergente di protostar hè cusì alta chì ostruisce a luce da e stelle situate daretu à ellu, risultatu in un aspettu apparentemente menu affollatu.

U Telescopiu Spaziale James Webb hà senza dubbitu svelatu una ricchezza d'infurmazioni nantu à a furmazione di stelle in l'ambiente sfidau di u centru di a nostra galassia. Cù e so capacità superiori, hà superatu i dati infrarossi precedenti, dendu à i scientisti una nova perspettiva per capiscenu l'intricacies di u nostru quartieru cosmicu.

