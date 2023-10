A NASA Testa cù Successu u Boccu di Motore di Fusetta in Alluminiu Stampatu 3D per i Voli Spaziali Profondi

L'ingegneri di a NASA in u Marshall Space Flight Center anu cullaburatu cù Elementum 3D per sviluppà è pruvà una bocchetta di mutore di fucile stampata in 3D fatta d'aluminiu. L'ugello, fattu di una nova variante d'aluminiu cunnisciuta cum'è A6061-RAM2, hè più ligera cà i bocchi tradiziunali è pò purtà più carichi utili, facendu l'ideale per i voli spaziali profondi. L'aluminiu hè un metallu di densità più bassa, chì permette di cumpunenti d'alta resistenza è ligeri. Tuttavia, a so bassa tolleranza à u calore estremu è a tendenza à cracke durante a saldatura l'hanu fattu inadatta per a fabricazione additiva di parti di motori di fucile.

Sutta u prughjettu di a Fabbricazione Additiva Reattiva per a Quarta Rivuluzione Industriale (RAMFIRE), a NASA hà focu annantu à l'avanzamentu di ugelli di razzi d'aluminiu ligeri, fabbricati additivi, cù picculi canali interni per mantene a freschezza. L'ugello RAMFIRE hè custruitu cum'è una sola pezza, chì richiede menu legami è riduce significativamente u tempu di fabricazione cumparatu cù i metudi convenzionali chì necessitanu migliaia di pezzi uniti individualmente.

L'ugello hè statu sviluppatu cù a tecnulugia di deposizione di energia diretta in polvere laser (LP-DED). A NASA è Elementum 3D si sò assuciati cù RPM Innovations (RPMI) per custruisce l'ugelli cù u so prucessu LP-DED. L'ugello RAMFIRE hà completatu cù successu parechje teste di focu caldu utilizendu diverse cunfigurazioni di carburante, dimustrendu a so capacità di operare in ambienti esigenti di u spaziu prufondu.

A nova lega d'aluminiu è u prucessu di fabricazione additiva sviluppatu sottu à u prughjettu RAMFIRE puderia ghjucà un rolu cruciale in l'ugettivi di a Luna à Marte da a NASA, permettendu a fabricazione di cumpunenti di raquette ligeri capaci di resistà carichi strutturali elevati. A NASA travaglia per sparte e dati è u prucessu cù attori cummirciali è accademichi, chì permettenu applicazioni potenziali in l'industria aerospaziale.

(Fonte: NASA)