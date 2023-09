L'helicopteru Ingenuity di a NASA stabilisce un novu record d'altitudine nantu à Marte

L'helicopteru Ingenuity di a NASA cuntinueghja à sfidà e aspettative è spinghje i limiti di u volu fora di a Terra. Duranti u so 59esimu volu nantu à Mars, u rotorcraft di 4 libbra (1.8 kilogrammi) hà righjuntu a so altitudine più alta - 66 piedi (20 metri). U volu durò 142.59 seconde è era un hover puru, senza muvimentu horizontale.

Ingenuity, chì sbarcò in Marte cù u rover Perseverance di a NASA in ferraghju 2021, serve cum'è scout per a squadra di rover. A so missione primaria era di dimustrà chì l'esplorazione aerea di Marte hè fattibile malgradu l'atmosfera fina di u pianeta. Dopu avè finitu cù successu sta prova di cuncettu, Ingenuity hà cuntinuatu à vola, aiutendu Perseverance à truvà percorsi ottimali per l'esplorazione è identificà miri scientifichi interessanti.

Dapoi u so primu volu, Ingenuity hà fattu un totale di 59 voli, coprendu una distanza di 43,652 piedi (13,304 metri) è passendu un cumulativu di 106.5 minuti in l'aria. Prima di u volu 59, u record d'altitudine di l'helicopteru era di 59 piedi (18 metri). U so record di distanza di volu unicu hè 2,310 piedi (704 metri), stabilitu in Aprile 2022, è u so record di durata hè 169.5 seconde, stabilitu in Aostu 2021.

L'elicotteru Ingenuity hà dimustratu chì hè un asset preziosu in l'esplorazione di Marte, chì furnisce dati preziosi è apre a strada per i futuri veiculi aerei per aiutà in a ricerca scientifica è in missioni umane potenziali à u Pianeta Rossu.

Definizione:

Ingenuità: Un rotorcraft ligeru cuncepitu è ​​operatu da a NASA per l'esplorazione aerea di Marte.

Perseveranza: u rover di a NASA chì sbarcò in Marte in ferraghju 2021, incaricatu di circà i segni di vita antica è di cullà campioni per u futuru ritornu à a Terra.

Pruva di cuncettu: Una dimostrazione o esperimentu cuncepitu per verificà a fattibilità o u successu potenziale di un cuncettu o idea.

