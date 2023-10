A NASA rivoluziona e cumunicazioni spaziali cù u prossimu lanciu di ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) in Novembre. Questa carica innovativa mostrarà l'immensu potenziale di e cumunicazioni laser in missioni in orbita bassa di a Terra.

Sustituitu quotes in l'articulu uriginale, u lanciu di ILLUMA-T rapprisenta un grande saltu avanti in a cumunicazione spaziale. E cumunicazioni laser utilizanu a luce infrarossa invisibile, chì permette à a nave spaziale di trasmette è riceve infurmazioni à tassi di dati più alti. Questu significa chì una grande quantità di dati pò esse rimandate à a Terra in una sola trasmissione, sustenendu scuperte più veloci è una ricerca più efficiente per i scientisti è l'esploratori.

Gestita da u prugramma di Comunicazione è Navigazione Spaziale (SCaN) di a NASA, ILLUMA-T cullaburerà cù a Dimostrazione di Relay di Comunicazione Laser (LCRD) di l'agenzia, travagliendu versu u primu relay di cumunicazione laser bidirezionale, end-to-end di a NASA. U LCRD, chì hà lanciatu in dicembre 2021, hà digià realizatu esperimenti per dimustrà i vantaghji di e cumunicazioni laser da l'orbita geosincrona.

Alcune di sti esperimenti includenu l'analisi di l'impattu di l'atmosfera nantu à i segnali laser, a prova di cumpatibilità cù parechji utilizatori, l'esplorazione di e capacità di rete tolerante à u ritardu / disrupzione (DTN) è rinfurzà e capacità di navigazione. Utilizendu e cumunicazioni laser, a NASA spinge i limiti di u trasferimentu di dati è espansione e pussibilità per l'esplorazione spaziale.

Una volta installatu nantu à l'ISS, ILLUMA-T compie a dimostrazione inaugurale in u spaziu di a NASA di capacità di relé laser bidirezionale. Dotatu di un telescopiu è di un gimbal à dui assi, u so modulu otticu permette un seguimentu precisu di u LCRD in orbita geosincrona. Circa a dimensione di un micru, u modulu otticu hè paragunabile à un frigorifero standard.

Cù ILLUMA-T à bordu, a trasmissione di dati da l'ISS à LCRD ghjunghjerà à un ritmu impressiunanti di 1.2 gigabits-per-second. I dati saranu poi trasmessi à stazioni ottiche di terra in California o Hawaii è instradati à u Centru di Operazioni di Missione LCRD in Novu Messicu. Infine, i dati ricevuti seranu analizati da e squadre d'operazioni in terra ILLUMA-T in u Goddard Space Flight Center di a NASA in Maryland, assicurendu a so precisione è a qualità.

Collaborando cù successu cù LCRD, ILLUMA-T hà u putenziale di diventà un cumpunente essenziale di l'ISS, aumentendu assai e capacità di trasmissione di dati di a NASA da è da u laboratoriu orbitante.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì ghjè u scopu di ILLUMA-T ?

A: U scopu di ILLUMA-T hè di dimustrà i vantaghji di e cumunicazioni laser per e missioni di l'orbita di a Terra bassa è di vede a pussibilità di integrà e cumunicazioni laser in e rete di cumunicazioni spaziali di a NASA.

Q: Cumu a cumunicazione laser differisce da i metudi di cumunicazione tradiziunali?

A: A cumunicazione laser usa una luce infrarossa invisibile per trasmette è riceve dati à ritmi più alti, chì permette à a nave spaziale di rinvià quantità più grande di informazioni à a Terra in una sola trasmissione. Questu accelera u prucessu di trasferimentu di dati è facilita a ricerca è e scuperte più veloci.

Q: Chì sò i beneficii putenziali di e cumunicazioni laser per i circadori?

A: E cumunicazioni laser ponu furnisce ritmi di dati rinfurzati, chì permettenu à i circadori nantu à l'ISS di mandà più dati à a Terra in una volta. Questa efficienza aumentata pò benefiziu diverse investigazioni scientifiche realizate nantu à a stazione spaziale.

Q: Chì ghjè u scopu à longu andà di e manifestazioni di cumunicazioni laser di a NASA?

A: A NASA hà u scopu di integrà e cumunicazioni laser cum'è una capacità standard in e so rete di cumunicazioni spaziali, chì includenu a Rete Spaziale Vicina è a Rete Spaziale Profonda.

Q : Quale hè u finanziamentu è a gestione di u prugettu ILLUMA-T ?

A: A carica ILLUMA-T hè finanziata da u prugramma di Comunicazione è Navigazione Spaziale (SCaN) di a NASA è gestita da u Goddard Space Flight Center di a NASA in cullaburazione cù l'uffiziu di u prugramma di a Stazione Spaziale Internaziunale in u Johnson Space Center di a NASA è u Massachusetts Institute of Technology (MIT). Laboratoriu Lincoln.