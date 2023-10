A NASA cunsidereghja tagliate à i telescopi Hubble è Chandra per scuntrà a mancanza di bilanciu

Sembra chì a NASA cuntemplò riduzioni à u Telescopiu Spaziale Hubble è à l'Osservatoriu Chandra X-Ray, dui telescopi spaziali prominenti chì anu cuntribuitu significativamente à a nostra cunniscenza di l'universu annantu à l'anni. Mark Clampin, direttore di a divisione di astrofisica di a NASA, hà dichjaratu durante una presentazione recente chì i taglii ponu esse necessarii per assignà finanziamenti per novi prugrammi in a NASA.

U bilanciu prupostu per u prossimu annu fiscali ùn hè micca ghjustu da a dumanda di a divisione astrofisica di $ 1.56 miliardi. Clampin ùn hà micca furnitu dettagli specifichi nantu à l'estensione di i taglii o u so impattu nantu à i prugrammi in corso. Tuttavia, hà dettu chì a riduzzione di u budget affettarà e missioni in operazioni estese, à dì Chandra è Hubble.

Malgradu i taglii putenziali, i dui telescopi sò attualmente operativi. Inoltre, ci sò piani per elevà l'orbita di Hubble per allargà a so vita. Diversi cunsorzi, cumpresu unu chì implica SpaceX, anu presentatu pruposte per rinfurzà l'osservatoriu in l'orbita bassa di a Terra. L'orbita di Hubble hè diminuita gradualmente per via di a resistenza atmosferica, ma i sforzi sò in corso per contru à questu effettu.

A NASA hà sottolineatu l'impurtanza di Hubble cum'è un cumpagnu chjave di u telescopiu spaziale James Webb, chì hà lanciatu in 2021. Mentre Webb hè specializatu in l'osservazioni infrared profonde, Hubble furnisce l'osservazioni infrared è visuali d'alta definizione. U sviluppu di Webb hà influenzatu significativamente u bilanciu di l'astrofisica in l'anni precedenti per via di u so altu statutu è di i costi crescente.

In cuntrastu, Chandra, lanciata in 1999, ùn hà micca ricevutu visite di serviziu cum'è Hubble. Clampin hà ricunnisciutu chì Chandra hà sfidi operativi, in particulare cù l'insulazione chì afecta a so capacità di mantene e temperature necessarie per l'osservazioni di raghji X.

I risparmi pruposti da i taglii potenziali à Hubble è Chandra seranu ridiretti versu missioni prossime cum'è u Telescopiu Spaziale Romanu Nancy Grace, previstu per u lanciu in u 2027. Romanu si concentrerà nantu à studià avvenimenti energetichi in l'universu distante, utilizendu i so grandi strumenti di sondaghju per catturà fenomeni celesti rapidi.

Queste riduzioni putenziali seranu prubabilmente sottumessi à più valutazioni in l'anni à vene, è e revisioni sò previste intornu à maghju 2024 per stabilisce se estenderà e missioni di Hubble è Chandra. L'assegnazione di u bilanciu finale da a NASA è l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per Hubble restanu micca chjaru in vista di i taglii contemplati da a NASA.

Fonti:

- SpaceNews