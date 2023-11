Asteroid Apophis: Un scontru vicinu cù Insights

In un avvincente avvenimentu cosmicu, l'astrònomu aspittàvanu impazienti un imminente appuntamentu cù l'asteroide Apophis, una roccia spaziale quasi a dimensione di l'Empire State Building. Stu corpu celeste hè prontu à passà in solu 20,000 XNUMX chilometri di a Terra, marcà un avvicinamentu vicinu senza precedente di un ogettu cusì grande. Mentre Apophis hè statu inizialmente percepitu cum'è una minaccia, l'osservazioni raffinate anu cunfirmatu chì ùn ci hè micca risicu immediatu di collisione per almenu u seculu dopu.

A squadra di scientisti di l'Università di l'Arizona, chì dirige a missione, hà per scopu di studià Apophis in dettagliu è di raccoglie insights preziosi nantu à a furmazione planetaria. A so ricerca ùn cuntribuisce micca solu à a nostra cunniscenza di u sistema solare precoce, ma aiuta ancu à u sviluppu di strategie di difesa contr'à l'impattu potenziale di l'asteroide in a Terra.

A nave spaziale assignata à sta missione pivotale hè u rinumatu OSIRIS-APEX, cunnisciutu prima cum'è OSIRIS-REx. Lanciata da a NASA in u 2016, hè stata riproposta per catturà l'imaghjini è e dati d'alta risoluzione durante u flyby vicinu di Apophis. Cù u so successu precedente in a cullizzioni di un campionu di terra da un asteroide diversu, OSIRIS-APEX hè ben equipatu per svelà i sicreti nascosti in a struttura oblunga in forma di cacahuete d'Apophis.

U 13 d'aprile di u 2029, Apophis farà u so avvicinamentu più vicinu à a Terra, diventendu visibile à l'occhiu nudu per uni pochi d'ore. Mentre chì a vista puderia micca esse visualmente spettaculare, serà senza dubbitu un mumentu di intrigue cum'è Apophis appare cum'è un puntu scintillante di u sole riflessu in u celu di notte sopra l'Africa è l'Europa.

U significatu di Apophis si trova micca solu in a so rarità, ma ancu in u so impattu potenziale nantu à a nostra cunniscenza di u sistema solare è a difesa di u nostru pianeta. U scontru vicinu cù Apophis presenta l'uppurtunità di acquistà insights in a cumpusizioni, a densità è u cumpurtamentu orbitale di l'asteroidi vicinu à a Terra. Sta cunniscenza hè cruciale per a prutezzione di u nostru pianeta da l'impatti potenziali futuri è u sviluppu di strategie efficaci di deviazione di l'asteroide.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì hè a dimensione di l'asteroide Apophis ?

A: L'asteroide Apophis misura circa 1,110 piedi (340 metri) di larghezza, circa a dimensione di l'Empire State Building.

Q: Quantu sarà vicinu Apophis à a Terra?

A: Apophis passerà à pocu pressu à 20,000 XNUMX chilometri di a Terra, marcandu l'avvicinamentu più vicinu à un ughjettu di a so dimensione in a storia muderna.

Q: Chì ghjè u scopu di a missione OSIRIS-APEX ?

A: A missione OSIRIS-APEX hà u scopu di osservà è analizà u scontru strettu cù Apophis, cugliendu dati è imagine preziosi per rinfurzà a nostra cunniscenza di l'asteroidi vicinu à a Terra è cuntribuisce à e strategie di difesa planetaria.

Fonti:

- NASA: https://www.nasa.gov

- Università di Arizona: https://www.arizona.edu