Esplora e pussibulità: Test di Volu di Successu di a NASA di a nave spaziale LOFTID

Un test di volu rivoluzionariu realizatu da a NASA hà sbloccatu novi pussibulità per l'esplorazione spaziale. U Testu di Volu in Orbita Low-Earth di un Decelerator Inflatable (LOFTID) hà dimustratu a fattibilità di un scudo termicu gonfiabile cunnisciutu cum'è aeroshell Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD). Sta tecnulugia innovativa puderia apre a strada per una nave spaziale più grande per navigà in modu sicuru l'atmosfera di diversi corpi celesti, cumprese Marte, Venus, è ancu a luna di Saturnu, Titan.

U successu lanciamentu di LOFTID hè accadutu u 10 di nuvembre di u 2022, utilizendu un missile Atlas V di United Launch Alliance (ULA). À a rientrata in l'atmosfera di a Terra, a nave spaziale hà righjuntu una velocità di più di 18,000 mph è hà sperimentatu temperature vicinu à 2,700 ° F prima di splazzà dolcemente in l'Oceanu Pacificu.

Trudy Kortes, direttore di u prugramma di missioni di dimostrazione tecnologica (TDM) in a sede di a NASA, hà enfatizatu l'impurtanza di stu successu: "Aeroshells di grande diametru ci permettenu di furnisce hardware di supportu criticu è potenzalmentu ancu equipaggiu à a superficia di pianeti cù atmosfere. Sta capacità hè cruciale per l'ambizione di a nazione di espansione l'esplorazione umana è robotica in u nostru sistema solare ".

A NASA hà investitu in u sviluppu di e tecnulugii HIAD per più di una dicada, cunducendu dui testi di volu suborbitali più chjuchi prima di a missione LOFTID. L'agenzia esplora avà l'applicazioni future di HIAD, cumprese cullaburazioni cù cumpagnie cummerciale per sviluppà tecnulugii di rientri per i satelliti chjuchi, aerocapture è carichi cislunari.

U Manager di Prughjettu LOFTID, Joe Del Corso, hà spressu a so satisfaczione per u risultatu di a missione, dicendu: "Questu hè statu un avvenimentu chjave per noi, è a risposta corta hè: hè stata assai successu. A nostra valutazione di LOFTID hà cunclusu cù a prumessa di ciò chì sta tecnulugia pò fà per abilità l'esplorazione di u spaziu prufondu ".

In u risultatu di a dimostrazione LOFTID di successu, a NASA hà annunziatu a so cullaburazione cù ULA, sottu u prugramma Tipping Point, per sviluppà un aeroshell HIAD più grande di 12 metri. Questa nova aeroshell serà usata per ricuperà i mutori Vulcan di ULA da l'orbita bassa di a Terra per a riutilizazione.

A missione LOFTID hà dimustratu a resistenza è u putenziale di a tecnulugia HIAD per permette l'esplorazione spaziale sicura è efficiente. Cù questu successu, a NASA hè un passu più vicinu à sbloccare i misteri di l'universu è espansione a nostra presenza oltre i cunfini di a Terra.

FAQ

Cosa hè LOFTID?

LOFTID hè l'acronimo di Test di Volu in Orbita Bassa di un Deceleratore Gonfiable. Hè una nave spaziale sviluppata da a NASA per pruvà a viabilità di un scudo termicu inflatable, cunnisciutu cum'è aeroshell Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD).

Perchè a tecnulugia HIAD hè impurtante?

A tecnulugia HIAD hè cruciale per scendere in modu sicuru a nave spaziale più grande attraversu l'atmosfera di i corpi celesti cum'è Marte, Venus è a luna di Saturnu, Titan. Permette a consegna di hardware di supportu criticu è potenzalmentu ancu equipaggiu à e superfici di pianeti cù atmosfere.

Chì sò l'applicazioni future di a tecnulugia HIAD?

A NASA studia l'applicazioni future di a tecnulugia HIAD, cumprese i partenarii cù cumpagnie cummerciale per sviluppà tecnulugii di rientri per i satelliti chjuchi, aerocapture è carichi cislunari.

Chì era u risultatu di a missione LOFTID ?

A missione LOFTID hè stata assai riescita, dimustrendu a prumessa di a tecnulugia HIAD in u putere di l'esplorazione di u spaziu prufondu. A nave spaziale, dopu a rientrata in l'atmosfera di a Terra, hà sperimentatu cundizioni estremi, ma hè stata intacta, chì mostra a resistenza di l'aeroshell HIAD.