A NASA spinge i limiti di e cumunicazioni spaziali cù u so sistema di cumunicazione laser rivoluzionariu. Questa tecnulugia rivoluzionaria sfrutta a putenza di a luce infrarossa invisibile per trasmette è riceve dati à velocità incredibilmente elevate, chì permette à a nave spaziale di rinvià grandi quantità di informazioni à a Terra in una sola trasmissione.

L'ultima aghjunta à stu sistema d'avanguardia hè u Modem d'Usuariu di l'Orbita Terrestre Bassa di Demostrazione di Relay di Comunicazione Laser Integrata è Terminale di Amplificatore (ILLUMA-T). ILLUMA-T hà da esse lanciatu à a Stazione Spaziale Internaziunale in Novembre, ILLUMA-T mostrarà l'immensi benefici di e cumunicazioni laser per e missioni in orbita terrestre bassa.

Travagliendu in tandem cù a Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), lanciata in dicembre 2021, ILLUMA-T compie u primu relé di cumunicazione laser bidirezionale end-to-end di a NASA. LCRD, attualmente stazionatu in orbita geosincrona, hè digià dimustratu i vantaghji di e cumunicazioni laser trasmettendu dati trà duie stazioni di terra nantu à a Terra attraversu una seria di esperimenti.

U modulu otticu ILLUMA-T hè custituitu da un telescopiu è un cardanu à dui assi, chì permettenu di seguità è di puntà versu LCRD in orbite geosynchronous. Circa a dimensione di un micru, u modulu otticu hè un cumpunente vitale di ILLUMA-T, chì ellu stessu hè paragunabile à un frigorifero standard.

Una volta installatu à l'esterno di a Stazione Spaziale Internaziunale, ILLUMA-T trasmetterà e dati à LCRD à un ritmu notevoli di 1.2 gigabits-per-second. Da quì, LCRD trasmetterà i dati à stazioni ottiche di terra in California o Hawaii. Infine, i dati seranu mandati à u Centru di Operazioni di Missione LCRD in Las Cruces, Novu Messicu, è dopu à e squadre d'operazioni terrestri ILLUMA-T in u Goddard Space Flight Center di a NASA in Maryland.

Cumpiendu u prucessu di relé end-to-end, l'ingegneri di u Goddard Space Flight Center ponu esaminà l'accuratezza è a qualità di e dati trasmessi. A cumunicazione riescita è l'operazioni di carica utile cù LCRD è a stazione spaziale sò responsabilità cruciali per a NASA Goddard.

E pussibulità di cumunicazioni laser sò immense. Per l'astronauti chì facenu ricerca scientifica nantu à a stazione spaziale, e cumunicazioni laser ponu furnisce ritmi di dati rinfurzati è a capacità di mandà quantità più grande di dati à a Terra. Cù una velocità di trasferimentu stupente di 1.2 Gbps, ILLUMA-T pò trasmette l'equivalente di un filmu mediu in menu di un minutu.

U sistema di cumunicazione laser di a NASA rapprisenta un saltu significativu in e capacità di cumunicazione spaziale. Attraversu queste manifestazioni rivoluzionarie, a NASA hà u scopu di integrà e cumunicazioni laser in e so rete di cumunicazioni spaziali esistenti, rivoluzionandu l'esplorazione vicinu à a Terra è u spaziu prufondu.

FAQ

1. Chì hè a cumunicazione laser ?

A cumunicazione laser hè una tecnulugia chì usa a luce infrared invisibile per trasmette è riceve dati à alta velocità. Permette à a nave spaziale di mandà quantità più grande di informazioni à a Terra in una sola trasmissione.

2. Chì ghjè ILLUMA-T ?

ILLUMA-T hè l'acronimo di Modem d'Usuariu è Terminale Amplificatore di l'Orbita Terra Bassa di Demostrazione di Relay di Comunicazione Laser Integrata. Hè una carica utile pensata per dimustrà i benefici di e cumunicazioni laser per e missioni in orbita terrestre bassa.

3. Cosa hè LCD?

LCRD significa Laser Communications Relay Demonstration. Hè una missione lanciata da a NASA per dimustrà i vantaghji di e cumunicazioni laser da l'orbita geosincrona. Trasmette dati trà duie stazioni di terra nantu à a Terra è travaglia attualmente in cunjunzione cù ILLUMA-T per compie u primu relé di cumunicazione laser bidirezionale end-to-end di a NASA.

4. Quantu hè a tarifa di trasferimentu di dati di ILLUMA-T?

ILLUMA-T pò trasmette dati à un ritmu di 1.2 gigabits-per-second, chì permette di mandà l'equivalente di un filmu mediu in menu di un minutu.

5. Chì sò i benefici di cumunicazioni laser ?

A cumunicazione laser permette una velocità di dati più altu, una trasmissione più veloce di l'infurmazioni è a capacità di mandà più dati à a Terra. Hà u putenziale di rivoluzione di e cumunicazioni spaziali è di rinfurzà a ricerca scientifica realizata nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale.