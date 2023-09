A capsula OSIRIS-REx di a NASA rimette cù successu un campione di asteroide à a Terra

A nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA, chì porta una mostra di materiale rocciosu pigliatu da a superficia di un asteroide, hà finitu u so viaghju di ritornu à a Terra. A capsula hà fattu un tuffu ardente à traversu l'atmosfera è sbarcò cù successu in u parachute in u desertu di l'Utah dumenica.

A nave spaziale, cuncepita è custruita da Lockheed Martin, hà liberatu a capsula di ritornu di mostra per a so discesa finale, senza bisognu di aghjustamenti à a so strada di volu. L'atterrissimu, previstu per esse precisu, hè accadutu nantu à u campu di Test è Training di l'armata di l'Utah.

A missione OSIRIS-REx, una cullaburazione trà a NASA è l'Università di l'Arizona, hè a terza à purtà un campionu d'asteroide à a Terra. Hè ancu a più grande mostra cullata, chì pesa circa 250 grammi. E missioni precedenti da l'agenzia spaziale di u Giappone anu ancu restituutu mostre d'asteroide.

A capsula cuntene materiale riunitu da Bennu, un picculu asteroide riccu di carbone chì passa relativamente vicinu à a Terra ogni sei anni. Bennu, chì misura solu 1,600 piedi di diametru, furnisce infurmazioni preziose nantu à u primu sistema solare è l'urighjini di u nostru pianeta. I scientisti crèdenu chì pò cuntene molécule organiche necessarie per u sviluppu di a vita.

OSIRIS-REx hà lanciatu in u 2016 è ghjunghje à Bennu in u 2018. Dopu avè passatu dui anni in orbita di l'asteroide, a nave spaziale hà cullucatu successu una mostra da a so superficia in uttrovi 2020. A mostra serà avà esaminata in una "stanza pulita" in u campu di prova di Utah. prima di esse trasportatu à u Johnson Space Center di a NASA.

U successu di a missione OSIRIS-REx ci porta più vicinu à capisce l'urighjini è l'evoluzione di pianeti rocciosi cum'è a Terra. I dati raccolti da questa è e precedenti missioni di ritornu di campioni d'asteroide furnisceranu insights preziosi nantu à a furmazione di u nostru sistema solare.

