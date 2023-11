Deep Space Optical Communications Aghjunghje Milestone in a Trasmissione di Dati Laser

In un avanzu significativu, u sistema Deep Space Optical Communications (DSOC), sviluppatu da a NASA, hà trasmessu cù successu e dati nantu à una distanza monumentale di 10 milioni di chilometri cù a tecnulugia laser. Stu successu marca a manifestazione più luntanu di cumunicazioni ottiche, superendu a distanza trà a Luna è a Terra da 40 volte.

L'esperimentu DSOC, chì hè accadutu u 14 di nuvembre, hà utilizatu un laser à infrarossi vicinu per codificà è trasmette dati à u Telescopiu Hale à l'Osservatoriu Palomar di Caltech in u Contea di San Diego, California. Stu sistema di cumunicazione laser d'avanguardia hè stallatu à bordu di a nave spaziale Psyche lanciata di pocu tempu è hà u scopu di rinvià dati di teste di larghezza di banda alta à a Terra durante a so fase di dimostrazione di tecnulugia di dui anni.

Gestitu da u Laboratoriu di Propulsione Jet di a NASA in u Sud di a California, sia DSOC sia Psyche alluntananu a strada per avanzamenti in a cumunicazione spaziale. L'instrumentu DSOC, capace di mandà è riceve segnali vicinu à l'infrarossu, si blocca nantu à un putente faro laser uplink trasmessu da u Laboratoriu di Telescopiu di Comunicazione Ottica in a Table Mountain Facility di JPL vicinu à Wrightwood, California.

Questa tappa significativa, chjamata "prima luce" da a NASA, marca a coordinazione successu di u transceiver laser di volu à bordu di Psyche cù l'assi di terra. U transceiver, à fiancu à i sistemi automatizati, hà aghjustatu l'indicazione di i raggi laser, chì permettenu una trasmissione di dati efficiente trà Palomar è a Table Mountain Facility.

Trudy Kortes, direttore di Dimostrazioni Tecnulugiche in a Sede di a NASA, hà enfatizatu l'impurtanza di ghjunghje sta tappa, dicendu chì apre a strada per i futuri avanzamenti in cumunicazioni à alta velocità di dati. Questi avanzamenti permettenu a trasmissione di l'infurmazioni scientifiche, l'imaghjini in alta definizione, è ancu u video streaming per sustene l'esplorazione umana di Marte.

A trasmissione successu di dati di prova via i laser uplink è downlink, cunnisciuti cum'è "chjusu u ligame", rapprisenta un scopu primariu di l'esperimentu. Mentre i squadre chì travaglianu nantu à DSOC è Psyche ricunnoscenu e sfide à l'avanti, anu imbarcatu in stu viaghju rivoluzionariu cun determinazione è cullaburazione.

Comu riggistràrisi:

Q: Cosa hè DSOC?

A: DSOC significa Deep Space Optical Communications, un sistema di cumunicazione spaziale laser sviluppatu da a NASA.

Q: Chì era u successu di DSOC?

A: DSOC hà trasmessu cù successu e dati à traversu laser nantu à una distanza di 10 milioni di chilometri, superendu u record precedente per e cumunicazioni ottiche.

Q: Chì ghjè u scopu di DSOC?

A: DSOC hà u scopu di dimustrà a trasmissione di dati à larghezza di banda alta da missioni spaziali profonde, chì permettenu capacità di cumunicazione avanzate per l'esplorazione spaziale futura.

Q: Induve hè stallatu DSOC?

A: DSOC hè stallatu à bordu di a nave spaziale Psyche, chì hè in missione à u cinturione d'asteroide principale trà Marte è Jupiter.

Q: Chì sò i futuri scopi di DSOC?

A: L'obiettivi futuri di DSOC includenu u sviluppu di cumunicazioni à velocità di dati più elevate per l'invio d'infurmazioni scientifiche, l'imaghjini in alta definizione è u video streaming per sustene e missioni umane in Marte.