In una maravigliosa impresa, u rover Curiosity Mars di a NASA hà righjuntu cù successu Gediz Vallis Ridge, una zona di u Pianeta Rossu chì si crede chì cuntene i resti di potenti flussi di detriti antichi. Stu successu furnisce insights preziosi in a storia di l'acqua di Mars.

Circa trè miliardi d'anni fà, durante una di e fasi umide di Marte, i flussi di detriti trasportavanu fangu è massi in una muntagna, furmendu un depositu in forma di fan. À u tempu, i venti marziani anu erosionu stu depositu in a cresta chì vedemu oghje. Questa cresta cuntene indizi impurtanti nantu à a prisenza di l'acqua in Marte in u passatu.

U viaghju à Gediz Vallis Ridge ùn era micca senza sfide. U rover hà affruntatu scoglii "gator-back" è terreni ripidi, ma dopu à trè tentativi, hà finalmente ghjuntu à a cresta u 14 d'aostu. Da questu puntu di vista, Curiosità pò studià l'area cù u so bracciu roboticu.

A Curiosità hè stata ascendendu u Monte Sharp dapoi u 2014, scoprendu evidenza di antichi laghi è fiumi in a strada. Ogni strata di a muntagna rapprisenta un periodu diversu in a storia marziana. Gediz Vallis Ridge, essendu una di l'ultime formazioni nantu à a muntagna, offre una snapshot di una di e più ghjovani epoche marziane.

Duranti a so spidizioni di 11 ghjorni à a cresta, Curiosity hà fotografiatu è analizatu rocci scuri chì sò urigginati da altre parti di u Monti Sharp. Queste rocce, alcune grandi quant'è l'automobile, sò stati trasportati da i flussi di detriti, chì furnisce una opportunità unica per studià u materiale di a muntagna alta.

Inoltre, a presenza di Curiosity in a cresta hà permessu à i scientisti di osservà una furmazione geologica chjamata fan di flussu di debris. Mentre chì a meccanica di a so furmazione ferma un sughjettu di studiu, i circadori speranu chì l'intelligenza di questi avvenimenti in Mars hà ancu sbulicatu fenomeni simili nantu à a Terra.

U rover hà catturatu 136 imagine in Gediz Vallis Ridge, chì sò stati assemblati in una vista panoramica di a zona. I scientisti sò avà analizà e dati è l'imaghjini per amparà di più nantu à u passatu acquoso di Marte.

A prussima missione di Curiosity hè di truvà una strada per u canali in cima à a cresta, induve più investigazioni nantu à i misteri di l'acqua nantu à u Monti Sharp si feranu.

