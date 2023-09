U primu campione di asteroide di i Stati Uniti per esse presentatu à u Johnson Space Center di a NASA

U Johnson Space Center di a NASA hà da revelà a prima mostra d'asteroide di i Stati Uniti l'11 d'ottobre, cum'è parte di a missione OSIRIS-REx. Stu campionu, chì serà recullatu da l'asteroide Bennu vicinu à a Terra, hè previstu di furnisce insights preziosi nantu à a furmazione di u sistema sulari è l'urighjini di a vita nantu à a Terra.

A nave spaziale OSIRIS-REx hè stata lanciata in u 2016 cù l'ughjettu di studià Bennu è raccoglie una mostra di u so materiale di a superficia. In uttrovi 2020, a nave spaziale hà riunitu cù successu circa 250 grammi di materiale per a consegna à a Terra. A fase finale di a missione si concluderà u 24 settembre 2023, quandu una capsula chì cuntene i campioni di Bennu serà liberata è sbarcata in u desertu di l'Utah.

Durante l'avvenimentu di presentazione, a squadra scientifica OSIRIS-REx di a NASA sparterà un'analisi iniziale di u campione. Una volta chì u campione ghjunghje in modu sicuru à a Terra è a terra, l'esperti di a NASA culleranu e rocce è a polvera da l'asteroide in a capsula. Questi campioni saranu poi esaminati in a struttura di curazione pristine di a NASA Johnson per più analisi.

U Laboratoriu di Curazione di Campioni OSIRIS-REx hè statu stabilitu da a NASA per gestisce a distribuzione di i campioni à i scientisti in u mondu sanu. A ricerca realizata nantu à sti campioni hà per scopu di rinfurzà a nostra cunniscenza di a furmazione di u nostru pianeta è di u sistema sulari, è ancu di investigà l'urighjini di i composti organici chì puderianu cuntribuitu à u sviluppu di a vita in a Terra. Inoltre, una parte di a mostra serà riservata per a ricerca futura postu chì e tecnulugia cuntinueghjanu à migliurà cù u tempu.

U Johnson Space Center hè a casa di a più grande cullizzioni di astromateriali in u mondu, cumprese mostre da asteroidi, comete, Marte, a Luna, u Sun, è ancu a polvera da altre stelle. Sta cullizzioni hè aduprata da i scientisti per fà ricerche nantu à i materiali planetari è l'ambienti spaziali, avanzendu più a nostra cunniscenza di u sistema solare è oltre.

