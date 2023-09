L'elicotteru Mars di a NASA stabilisce un novu record d'altitudine nantu à u Pianeta Rossu

L'helicopteru Mars di a NASA, Ingenuity, hà ottenutu un novu record di volu nantu à u pianeta rossu. Duranti u so 59th volu, Ingenuity hà righjuntu una altitudine di 20 metri, superendu u so record precedente da 6 metri.

L'ultimu successu di Ingenuity hè statu annunziatu da u Jet Propulsion Laboratory (JPL) di a NASA, chì supervisa a missione chì implica ancu u rover Perseverance. U volu era principarmenti focu annantu à spinghje Ingenuity per ottene un novu record di altezza, postu chì sbarcò in u stessu locu da induve hè partitu.

Dapoi u so primu volu in aprile 2021, Ingenuity hà fattu un prugressu significativu. Duranti u so volu iniziale, hà sbulicatu à 3 metri sopra a superficia marziana per 39.1 seconde, pruvendu chì puderia riesce u volu propulsatu malgradu l'atmosfera fina di Mars. I voli successivi anu vistu Ingenuity stà in l'aria finu à 169.5 seconde, copre distanze finu à 709 metri, è ghjunghje à velocità di 15 mph (6.5 metri per seconda).

A prestazione di Ingenuity hà superatu l'aspettattivi, cù l'elicotteru chì assiste u rover Perseverance catturà scatti aerei per a pianificazione di rotte in Jezero Crater. Inoltre, Ingenuity hà dimustratu a so resilienza ricuperendu da diversi prublemi tecnichi in a strada.

A NASA pensa à aduprà a cunniscenza acquistata da Ingenuity per sviluppà versioni più avanzate di l'elicotteru per futuri missioni di Marte, è potenzalmentu ancu missioni oltre u pianeta rossu.

