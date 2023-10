A NASA avvisa di l'impattu potenziale di l'ejection di massa coronale nantu à a Terra

A NASA hà emessu un avvirtimentu chì una ejection di massa coronale (CME) risultatu da un avvenimentu solare recente puderia putenzialmente impactà a Terra in i ghjorni à vene. Sunspot AR3467 hà assistitu à una eruzione di filamentu magneticu u 16 d'ottobre, liberando una splutazioni d'energia in u spaziu. Mentre chì u CME ùn hè micca in un cursu di collisione diretta cù a Terra, pò ancu avè un impattu per via di a so trajectoria.

Sunspots sò fenomeni tempurane nantu à a fotosfera di u Sun, carattarizati da temperature più fresche è intensa attività magnetica. I filamenti magnetici, chì sò regioni di energia magnetica cuncentrata, cunnetta sti sunspots. L'eruzione di un filamentu magneticu risultatu in un CME, chì hè una splutazioni massiva di ventu solare è campi magnetichi chì si elevanu sopra a corona solare o esse liberatu in u spaziu.

L'ultimu mudellu di a NASA suggerisce chì u CME da l'eruzione di a macchia solare AR3467 pò dà un colpu di sguardu à a Terra u 19 d'ottobre, putenzialmente purtendu à una tempesta geomagnetica minore di classe G1. Una tempesta di classa G1 hè cunsiderata minore, ma pò ancu causà disrupzioni à e cumunicazioni satellitari, fluttuazioni minori in e reti di energia, è l'apparizione di belli aurore à latitudini più altu.

Mentre chì questu CME off-target ùn hè micca una causa di preoccupazione maiò, a NASA enfatiza l'impurtanza di monitorizà regularmente l'attività solare. Monitoranu continuamente u sole utilizendu una reta d'osservatori solari, investigando diversi fenomeni da l'atmosfera esterna di u sole à a so superficia turbulenta. Anu ancu sfondate in l'internu di u sole cù strumenti magnetichi è heliosismichi. Missioni cum'è l'Osservatoriu di Dinamica Solare, l'Osservatoriu di Relazioni Solari Terrestri, l'Interface Region Imaging Spectrograph, è altri sò parti di sta surviglianza solare in corso.

Fonte: NASA (Nessun URL furnitu)