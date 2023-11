A sonda spaziale Europa Clipper di a NASA: Invita à i terrestri à lascià a so marca in u spaziu

A NASA si prepara à imbarcà in una missione straordinaria à a luna di Jupiter, Europa, cù a so prossima sonda spaziale Europa Clipper. Stu ambiziosu sforzu hà per scopu di spiegà è investigà l'abitabilità potenziale di a luna per a vita. Eccitante, a NASA offre l'uppurtunità à e persone di tuttu u mondu di participà à stu viaghju storicu cù i so nomi incisi nantu à un microchip chì serà purtatu à bordu di a nave spaziale.

In tutta a so storia, a NASA hà spessu impegnatu u publicu estendendu inviti à mandà i so nomi in u spaziu. Sta tradizione, destinata à cultivà u sustegnu publicu, hà favuritu un forte sensu di cunnessione trà i terrestri è e meraviglie di l'universu. Da u nome di i rovers à u trasportu di e firme scritte a manu, a NASA hà sempre trovu modi creativi per impegnà e persone in e so ricerche celesti.

In u casu di l'Europa Clipper, a NASA invita l'individui à aghjunghje i so nomi à u microchip chì accumpagnarà a sonda. Quandu a nave spaziale s'avvicina à l'Europa, sfonderà in i misteri di sta luna, ricercendu meticulosamente i segni di un oceanu oculatu sottu à a so superficia. Inoltre, a missione cerca di identificà un situ di sbarcu potenziale per una futura missione esplorativa.

Finu a data, più di 840,000 XNUMX nomi sò digià stati sottumessi per l'inclusione in u microchip di l'Europa Clipper, un testimoniu di l'interessu publicu straordinariu in l'esplorazione spaziale. Inoltre, a nave spaziale purterà un puema intitulatu "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" da a pueta laureata US Ada Limon, rendendu un tributu à a natura enigmatica di e nostre origini liquide.

U lanciamentu di l'Europa Clipper hè previstu per uttrovi di l'annu prossimu, chì marca u principiu di u so viaghju chì u purterà da Marte è a Terra prima di ghjunghje à Jupiter. A sonda hà pensatu di passà parechji anni à osservà l'Europa, esplorendu sia i so lati di Jupiter sia distanti. In ultimamente, a missione di l'Europa Clipper cuncluderà cun un crash drammaticu in Ganimede, un altru di e lune di Jupiter.

Questu sforzu serve cum'è un testimoniu di l'impegnu di a NASA à favurizà l'ingaghjamentu publicu è a curiosità annantu à l'universu. Permettendu à e persone di lascià a so marca nantu à l'Europa Clipper, a NASA trasforma ciò chì altrimenti seria una sonda spaziale solitaria in una nave cosmica chì rapprisenta u spiritu cullettivu di l'esplorazione umana.

1. Cumu possu participà à sta missione ?

Per participà, visitate europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ è aghjunghje u vostru nome à u microchip di a nave spaziale prima di u 31 di dicembre.

2. Ci hè un limite à u numeru di nomi chì ponu esse sottumessi ?

Innò, ùn ci hè micca limite. A NASA accoglie quant'è più nomi possibili per esse inclusi in u microchip.

3. Riceveraghju ogni cunferma dopu avè sottumessu u mo nome?

Mentre a NASA ùn furnisce micca cunferma individuali, assicuratevi chì u vostru nome serà inclusu nantu à u microchip.

4. Quandu l'Europa Clipper hè prevista à ghjunghje in Europa?

Se tuttu va bè, a nave spaziale entrerà in l'orbita di Jupiter in circa cinque anni da a so data di lanciamentu.

5. Chì succederà à l'Europa Clipper dopu a so missione cuncludi ?

A nave spaziale hè prevista per sbattà in Ganimede, una altra di e lune di Jupiter.