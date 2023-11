A NASA dimostra u putenziale di cumunicazione laser in u spaziu prufondu

A NASA hà recentemente fattu una scuperta rivoluzionaria, chì mostra u putenziale di a tecnulugia laser in trasmissioni di dati da oltre a Luna à a Terra. Stu successu significativu apre novi pussibulità per aghjurnà i sistemi di cumunicazione spaziali. A prova di successu hè stata realizata u 14 di nuvembre, utilizendu a nave spaziale Psyche di a NASA, chì era pocu imbarcata in a so missione per spiegà un asteroide. Dotatu di un sistema di cumunicazione otticu sperimentale chjamatu DSOC, a nave spaziale hà sappiutu trasmette dati à a Terra cù laseri infrarossi vicinu.

A prova hè stata fatta quandu Psyche era à circa 10 milioni di chilometri di distanza da a Terra, una distanza circa 40 volte più grande di a distanza trà a Luna è u nostru pianeta. Questa realizazione marca a manifestazione più distante di cumunicazioni ottiche, secondu a NASA.

A tecnulugia DSOC funziona emettendu un faro laser da un observatoriu in California. L'arte Psyche si allinea allora cù u faro, chì permette à u so transceiver di dirige u laser downlink versu un altru osservatori capaci di decodificà i segnali nantu à a Terra. Utilizendu stu metudu, Psyche manda particeddi di luce, o photons, per trasmette dati. Utilizendu a luce infrarossa vicinu, DSOC permette di onde di dati significativamente più strette, aumentendu cusì a quantità di dati chì e stazioni di terra ponu riceve.

Mentre a velocità di dati ùn hè micca stata divulgata, a NASA hà u scopu di furnisce dati à 10 à 100 volte più grande di quelli ottenuti cù frequenze radio esistenti aduprate da e sonde spaziali. Questa avanzata puderia permette à futuri navi spaziali, cumpresi quelli sviluppati da cumpagnie cum'è SpaceX, di trasmette imaghjini di qualità superiore è ancu di fà streaming video attraversu raggi laser.

A nave spaziale Psyche continuarà à dimustrà e capacità di a tecnulugia laser durante a so missione di dui anni. Tuttavia, una di e sfide maiò serà di mantene una cunnessione affidabile postu chì a nave spaziale si alluntana più da a Terra. A NASA paragona sta impresa à chjappà un centesimu in muvimentu da un chilometru di distanza, enfatizendu a cumplessità chì ci aspetta.

Cù a verificazione riescita di a cumunicazione laser in u spaziu prufondu, a NASA hà alluntanatu a strada per avanzamenti rivoluzionarii in a tecnulugia di cumunicazione spaziale. Cume e missioni di esplorazione si avventuranu più in profondità in u cosmu, l'usu di laser pò esse cruciale per ghjunghje à e vaste distanze trà l'uggetti celesti è a Terra.

Spietenu FAQ (FAQ)

Cosa hè DSOC?

DSOC sta per Deep Space Optical Communications, chì hè un sistema di cumunicazione otticu sperimentale sviluppatu da a NASA. Aduprà laser à infrarossi vicinu per trasmette dati da a nave spaziale à a Terra. Cume a cumunicazione laser differisce da a cumunicazione radio?

A cumunicazione laser utilizeghja a luce infrarossa vicinu, chì permette l'onde di trasmissione di dati più strette. Questu permette à e stazioni di terra di riceve significativamente più dati cumparatu cù frequenze radio usate in a cumunicazione spaziale tradiziunale. Chì ghjè l'impattu potenziale di a cumunicazione laser in u spaziu?

A tecnulugia di cumunicazione laser hà u putenziale di aghjurnà i sistemi di cumunicazione basati in u spaziu, chì permette à a nave spaziale di trasmette imaghjini di qualità superiore è ancu di fà streaming video. Questa avanzata apre novi pussibulità per future missioni di esplorazione. Chì sfide face a cumunicazione laser?

Una di e sfide principali hè di mantene una cunnessione affidabile à longu distanzi mentre a nave spaziale si avventura più in u spaziu prufondu. A precisione necessaria per a trasmissione di dati, simile à chjappà un centesimu in muvimentu da un chilometru di distanza, aghjunghje à a cumplessità di a cumunicazione laser. A cumunicazione laser serà aduprata in e prossime missioni spaziali ?

Mentre a tecnulugia di cumunicazione laser hè sempre sviluppata, a so dimostrazione riescita da a NASA incuragisce l'adopzione di sta tecnulugia in future missioni spaziali. Cumpagnia cum'è SpaceX pò cunsiderà incorpore a cumunicazione laser in a so nave spaziale per rinfurzà e capacità di trasmissione di dati.