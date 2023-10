A NASA scopre l'acqua è u carbone in un campione d'astéroïde

A NASA hà fattu un avanzu significativu in u so studiu di una mostra d'asteroide chì hà sbarcatu recentemente nantu à a Terra. L'agenza spaziale hà identificatu dui cumpunenti cruciali in i pezzi di l'asteroide neru raccolti da l'antica asteroide Bennu - acqua è carbone. Sta scuperta marca u più grande campione di asteroide riccu di carbone mai purtatu à u nostru pianeta.

Durante a presentazione di a mostra in u Johnson Space Center in Houston, l'amministratore di a NASA Bill Nelson hà manifestatu eccitazione per i risultati. U carbone, chì hè vitale per tutta a vita nantu à a Terra, rapprisenta quasi 5% di u pesu tutale di a mostra. Esistia in forme organiche è minerali. Inoltre, l'acqua hè stata trovata chjosa in a struttura cristallina di minerali di argilla.

I scientisti crèdenu chì a prisenza di l'asteroidi chì portanu l'acqua chì scontranu cù a Terra miliardi di anni fà hè rispunsevule per l'esistenza di l'oceani, i laghi è i fiumi in u nostru pianeta. U carbone, invece, ghjoca un rolu cruciale in a furmazione di proteine, enzimi è cumpunenti genetichi cum'è DNA è RNA.

A scuperta hè stata fatta per un analisi preliminare utilizendu microscopia elettronica à scanning, tomografia computerizzata à raghji X è altre tecniche. Questa cullizzioni riescita di a mostra di l'asteroide hè una tappa impurtante per a NASA, postu chì hè a prima missione di i Stati Uniti per ricuperà una mostra da un asteroide.

L'asteroide Bennu, chjamatu dopu à una divinità egiziana antica, hè cunsideratu un "artefattu primordiale cunservatu in u vacu di u spaziu". A so orbita s'intersece cù a Terra, facendu un scopu conveniente per u studiu. A mostra, chì pesa circa 250 grammi, supera di granu a quantità restituita da e missioni giapponesi precedenti à l'asteroidi.

A NASA pensa à priservà almenu u 70% di a mostra in u Johnson Space Center per u futuru esame, cuntinuendu a tradizione principiata durante l'era di l'Apollu cù e rocce di Luna.

In generale, l'ultimu successu di a NASA furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni di l'asteroidi è a so influenza potenziale nantu à u sviluppu di pianeti abitabili cum'è a Terra.

