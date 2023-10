I scientisti trovanu acqua è carbone abbundanti in un campionu d'asteroide, sustenendu a Teoria di l'Origini di a Vita

By

Un analisi recenti di una mostra cullata da a superficia di l'asteroide vicinu à a Terra Bennu hà revelatu a prisenza d'acqua abbundante è di carbone, secondu l'agenza spaziale US NASA. Queste scuperte furnisce più evidenza per a teoria chì a vita in a Terra pò esse urigginata da u spaziu esterno. L'amministratore di a NASA Bill Nelson hà riferitu à u campione cum'è "u più grande campione di asteroide riccu di carbone mai vultatu à a Terra".

L'analisi preliminare implicava a scansione di a mostra utilizendu diverse tecniche, cumprese a microscopia elettronica è a tomografia computerizzata à raghji X. I risultati suggerenu a pussibilità di scuperte supplementari chì puderanu sustene l'ipotesi chì l'uggetti celesti cum'è cometi, asteroidi è meteoriti siminanu a Terra primitiva cù l'ingredienti necessarii per a vita.

A NASA hà enfatizatu l'impurtanza di studià i sicreti in i rocci è u polu di Bennu. Queste insights puderianu chjappà nantu à a furmazione di u nostru sistema solare, a sementa potenziale di materiali precursori per a vita in a Terra, è a necessità di prevene i collisioni di l'asteroide cù u nostru pianeta.

U campionu, cullatu da a nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA durante una missione andata e ritorno di sette anni, hè stata cuntenuta in una capsula sigillata chì hè stata parachutata in a Terra u mese passatu. Ancu s'è i participanti à l'avvenimentu ùn anu micca pussutu vede i campioni in prima persona, l'imaghjini mostranu una cullizzioni di rocce di culore di carbone, ciottoli è polveri da a parte esterna di u canister di almacenamiento di mostra.

Un esame ulteriore di a mostra hà revelatu una alta cuncentrazione di carbone, cruciale per a vita nantu à a Terra, cù e molécule d'acqua chjuse in fibre di argilla. I scientisti anu identificatu ancu minerali di ferru, chì suggerenu un ambiente riccu d'acqua durante a so furmazione. L'asteroide Bennu, cunnisciutu cum'è una pila di macerie, cuntene indizi preziosi nantu à l'urighjini è u sviluppu di pianeti rocciosi cum'è a Terra.

