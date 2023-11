A NASA, in cullaburazione cù Astrobotic Technologies, hà appiicatu recentemente l'iconica decalcomania di polpette di carne NASA nantu à l'atterrissimu lunar Peregrine. Stu avvenimentu tappettu hè accadutu à l'Astrotech Space Operations Facility vicinu à u Kennedy Space Center in Florida, chì significheghja un passu impurtante versu u primu volu roboticu cummerciale à a superficia lunare.

Astrobotic Technologies, rispunsevuli di furnisce a NASA è i carichi di u cummerciale à a Luna, pensa à lancià l'atterrissimu Peregrine nantu à a fucile Vulcan di a United Launch Alliance (ULA). U liftoff hè prevista da u Launch Complex 41 à a Stazione di a Forza Spaziale di Cape Canaveral in Florida, cù l'atterrissimu previstu per attruvà nantu à a superficia lunare à principiu di 2024.

Stu sviluppu significativu hà incitatu à a NASA à urganizà una teleconferenza media "Cosa hè à bordu", chì si terrà u 29 di nuvembre à 2 pm EST. A cunferenza hà u scopu di discutiri i carichi di scienza chì saranu trasportati in questa missione lunare storica cum'è parte di l'iniziativa di l'iniziativa di Servizi di Carica Lunare Commerciale (CLPS) di a NASA sottu u prugramma Artemis.

Rapprisintanti di a NASA è Astrobotic, cumpresi i funzionari di alto rango è i gestori di u prugramma, participaranu à u briefing. L'avvenimentu serà accessibile à u publicu attraversu un flussu audio nantu à u situ ufficiale di a NASA.

U Peregrine Mission One purterà una varietà di carichi scientifichi chì cuntribuiscenu à a ricerca lunare. Queste carichi utili miranu à e zone cum'è l'esosfera lunare, e proprietà termali di u regolite lunare, l'abbundanza di l'idrogenu in a terra, i campi magnetichi è u monitoraghju di l'ambiente di radiazione. Raccogliendu dati in questi spazii, a NASA hà da scopu di espansione a nostra cunniscenza di a Luna è avanzà l'esplorazione umana in preparazione per e missioni future, cumprese quelle à Marte.

Questa missione marca un passu impurtante in l'impegnu di a NASA per stabilisce una cadenza regulare di spedizioni di carichi utili à a Luna. Cum'è parte di i cuntratti CLPS, a NASA travaglia cù diversi venditori per facilità esperimenti regulari, teste di tecnulugia è dimostrazioni di capacità nantu à a superficia lunare. U valore massimu cumulativu di sti cuntratti hè di circa $ 2.6 miliardi finu à u 2028.

Cù u prugramma Artemis, a NASA ùn hà micca solu scopu di scopra a Luna, ma ancu di apre a strada per e future missioni umane, cumprese quelle à Marte. Cullaburendu cù partenarii cummirciali cum'è Astrobotic Technologies, a NASA spinge i limiti di l'esplorazione spaziale è apre novi pussibulità per scuperte scientifiche.

Q: Chì ghjè u scopu di a decalcomania di polpette di carne NASA?

A: A decalcomania di polpette di carne di a NASA serve cum'è un simbulu distintivu chì rapprisenta l'implicazione è a cuntribuzione di a NASA à una missione o prughjettu particulare.

Q: Quandu hè prevista u lanciamentu di l'atterrissimu Peregrine?

A: L'atterrissimu Peregrine hè previstu di lancià micca prima di dumenica 24 dicembre 2023, da u Launch Complex 41 à a Stazione Spaziale di Cape Canaveral in Florida.

Q: Chì sò i carichi scientifichi chì saranu purtati da u Peregrine Mission One?

A: I carichi utili includenu investigazioni in l'esosfera lunare, proprietà termali di u regolite lunare, abbundanza di l'idrogenu in a terra, campi magnetichi è monitoraghju di l'ambiente di radiazione.

Q: Chì ghjè u prugramma Artemis?

A: U prugramma Artemis hè l'iniziativa di a NASA per rinvià l'omu à a superficia lunare è stabilisce una prisenza sustinibule nantu à a Luna, cù u scopu ultimu di permette missioni umane à Marte.

Q: Quantu hè u valore massimu cumulativu di i cuntratti CLPS?

A: I cuntratti CLPS anu un valore massimu cumulativu di $ 2.6 miliardi finu à u 2028.

