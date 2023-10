A NASA hà da revelà e prime immagini di u più grande campione di asteroide mai raccoltu

A NASA hè pronta à liberà e prime imagine di u più grande campione di asteroide mai cullatu in u spaziu. U campione hè statu cullatu da a missione OSIRIS-REx da l'asteroide Bennu in u 2020 è hè tornatu pocu à a Terra. A capsula chì cuntene a mostra hè sbarcata in u desertu di l'Utah è avà hè stata analizata in una sala pulita specializata in u Johnson Space Center di a NASA in Houston.

A cunferenza di stampa in diretta, prevista per l'11:00 ora di l'Est, presenterà e fotografie è l'analisi scientifica preliminare di a mostra di l'asteroide. Questa missione marca u sicondu tentativu successu di a NASA à cullà è studià campioni da un asteroide. A missione Hayabusa2 di u Giappone hà ottenutu prima sta impresa in 2010 è 2020, ma a quantità di materiale recullata da OSIRIS-REx hè significativamente più grande.

A scelta di Bennu cum'è u scopu di a missione hè stata basata nantu à a so ricchezza crede in composti organici. I scientisti teorizeghjanu chì l'astéroïde cum'è Bennu puderia avè purtatu questi blocchi organici à a Terra cù l'acqua per via di collisioni antiche miliardi di anni fà. L'orbita intersecante di Bennu cù a Terra hà fattu un scopu più accessibile per a missione cumparatu cù l'asteroidi in a Cintura d'Asteroidi.

L'analisi preliminare di a mostra hà revelatu a prisenza di "particelle bonus", cumprese a polvera negra è i detriti chì rivestivanu u cullettore di mostra. Questa scuperta inespettata hà furnitu insights preziosi per i scientisti. L'imballaggio scioltu di e particelle nantu à a superficia di Bennu, simile à una fossa di boli di plastica, hè statu ancu scupertu per mezu di e dati raccolti da a nave spaziale.

In più di acquistà cunniscenze scientifiche nantu à u sistema solare iniziale è l'urighjini potenziali di a vita, capiscenu a cumpusizioni di Bennu puderia esse cruciale per i futuri sforzi di deviazione di l'asteroide. Mentre chì e probabilità di collisione di Bennu cù a Terra sò bassu finu à a mità di l'anni 2100, a NASA indica chì a probabilità aumenta à circa 1 in u 1750 trà a mità di u 2100 è l'annu 2300.

Fonte: AFP