A NASA hà cumplettatu recentemente una prova di "fucu caldu" cum'è parte di a serie di certificazione finale per i so mutori Luna Artemis. L'agenzia spaziale pensa à utilizà i motori di navetta spaziale RS-25 ripurtati per u so prugramma Artemis, chì hà da scopu di rinvià l'astronauti à a luna.

A serie di u focu caldu, chì hà iniziatu u 17 d'ottobre, hè destinata à certificà una linea di motori RS-25 aghjurnata chì serà aduprata per a missione Artemis 5 à a fine di l'anni 2020. Quattru RS-25 alimentanu u stadiu core di ogni cohete Space Launch System (SLS), un cumpunente cruciale di u prugramma Artemis.

Durante a prova, u mutore RS-25, nome in codice E0525, hà sparatu cù successu per una durata prevista di 550 seconde (più di nove minuti) à u Centru Spaziale Stennis di a NASA in Mississippi. Questa prova raccoglie dati nantu à u funziunamentu di diversi cumpunenti novi di u mutore, cum'è l'ugelli, l'attuatori idraulichi, i dutti flessibili è i turbopumps.

A serie di u focu caldu hè custituitu da un set di 12 teste per ogni mutore RS-25. Un precedente mutore RS-25 hè statu certificatu in u ghjugnu dopu avè finitu a so propria serie di 12 teste. Queste teste aiutanu à a certificazione di future missioni SLS, cuminciendu cù Artemis 5.

U prugramma Artemis hà parechje missioni previste, cumprese Artemis 2, chì pigliarà quattru astronauti intornu à a luna in 2024. Artemis 3 hà per scopu di sbarcà astronauti vicinu à u polu sud lunare à a fine di 2025 o 2026, sempre chì u sistema di sbarcu Starship di SpaceX hè prestu. Missioni supplementari, cum'è Artemis 4, sò previsti per l'anni successivi.

In più di i testi di u mutore, l'ingegneri di a NASA in u Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, anu realizatu teste nantu à un disignu di booster alternativu per missioni future oltre Artemis 8. I mutori di booster sò cruciali per furnisce spinta extra durante u liftoff.

L'imprenditore principale per i motori SLS hè Aerojet Rocketdyne, una sucità sottu L3Harris Technologies, mentre chì Boeing hè rispunsevule per a custruzzione di i razzi SLS.

Queste teste è certificazioni marcanu tappe impurtanti in i sforzi continui di a NASA per avanzà l'esplorazione spaziale è rinvià l'astronauti à a luna.

